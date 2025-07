Juve, bufera Vlahovic: “Fuori rosa e scambio in Serie A”

Le ultime sul centravanti serbo, ormai in rotta con il club bianconero. Col Real Madrid Tudor non gli ha concesso neanche un minuto

Maledetto quel like. Prima quello di Thuram al post di Calhanoglu contro Lautaro e Marotta, poi quello di Dusan Vlahovic – per certi versi ancora più incredibile – al post di Bellingham per la vittoria del Real Madrid contro… La Juventus al Mondiale per Club. A tutt’oggi la squadra in cui milita il centravanti serbo, ieri rimasto tutto il tempo in panchina.

In risposta alla scelta di Tudor, il quale sembra seguire la linea societaria, il classe 2000 ha fatto pure una storia Instagram (vedi in alto) in cui lo si vede incappucciato con il numero 9 in alto a sinistra e in bella mostra, come a dire sono e resto io – nonostante l’arrivo di David e quello probabile di un grande bomber – il 9 e il centravanti di questa Juve.

Ancora per poco, perlomeno è quello che desidera il club, alla spasmodica ricerca di una nuova sistemazione per il bomber di Belgrado dopo che ha rifiutato la proposta di rinnovo con spalmatura del suo ingaggio. Complessivi 12 milioni netti, grazie all’ormai famoso bonus.

L’attività di Vlahovic sui social, in particolare su Instagram, ha scatenato la rabbia dei tifosi juventini. C’era da aspettarselo dopo il like al post di Bellingham, che per molti meriterebbe una multa salatissima se non l’esclusione dalla rosa.

Il destino di Vlahovic è comunque segnato, anche se cederlo – lui ha già respinto Arabia e Fenerbahce – sarà un’impresa. Qualche juventino è convinto che Comolli e soci proveranno a spedirlo anche al Napoli, nell’ambito dell’operazione Osimhen. Ecco qualche tweet contro Vlahovic raccolto da Calciomercato.it:

I social sono un danno per i club. Dovrebbe funzionare che ad ogni like “sconveniente” scatta una multa da 100mila euro. Senza sconti o mediazioni.#Vlahovic pic.twitter.com/4xMEt3Zlqe — Giovanni Capuano (@capuanogio) July 2, 2025

Lunedì si chiude x #David, poi a capofitto su #Osimhen prima si prova lo scambio con #Vlahovic se AdL non accetta la Juve è disposta a pagare cash. Ok totale del nigeriano che vuole solo la Juve. — Juventus Mercato (@J_Mercato) July 2, 2025

MANDATE VIA VLAHOVIC O IN ALTERNATIVA FUORI ROSA! — Domek_ (@Domek20010) July 2, 2025

#Vlahovic delusione. Ora, una dirigenza seria, userebbe il pugno duro e impedirebbe anche di andare in nazionale. Tanto, se devo darti 12 mln, lo faccio alle mie condizioni. — Danilevicius (@danilevicis) July 2, 2025

Dusan Vlahovic si comporta come un bambino di 9 anni, il 9 è perfetto — Il sopracciglio di Ancelotti (@AncelottiIl) July 2, 2025

Ti abbiamo difeso più volte, e il tuo massimo ringraziamento è stato uno stop a 5 metri o un’esultanza polemica.

Caro dusan,a 25 anni forse è meglio comportarsi da uomini e non da ragazzini.

Ormai la porta di Torino è chiusa e con questi post fai solo danni #Juventus #Vlahovic pic.twitter.com/HutCsXXIiC — Albert 🤍🖤 (@wamangituka95) July 2, 2025

