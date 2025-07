Juve, altra operazione da 50 milioni: ora può cambiare tutto

I bianconeri avevano annusato una potenziale occasione con uno dei prospetti più importanti di tutto il calcio inglese, ma la situazione si sta complicando

La Juventus si guarda attorno per cominciare a mettere a segno qualche colpo anche in entrata al netto delle uscite, che sono tutt’altro che semplici. In queste ore ve ne abbiamo parlato nel dettaglio, delle cessioni che bloccano un po’ il mercato bianconero a partire dall’operazione saltata col Nottingham che avrebbe dovuto portare sia Weah che Mbangula in Premier. L’esterno americano ha rifiutato ha destinazione, si sta prendendo del tempo per decidere il suo futuro, verosimilmente dopo il Mondiale per Club.

La situazione più spinosa resta naturalmente quella di Dusan Vlahovic, che ad ora non ha un mercato particolarmente movimentato intorno a lui e al contrario potrebbe addirittura forzare la via della permanenza fino alla scadenza naturale del contratto. Che però nel suo ultimo anno prevede un ingaggio da 12 milioni pesantissimo per la Juve. Che intanto cerca di andare avanti nell’affare per Jonathan David, il nome prescelto per rinforzare l’attacco.

Tanti tasselli che Comolli deve far quadrare per non farsi tenere immobile da tutte queste situazioni. Nel frattempo alla Continassa si tengono d’occhio anche altre potenziali occasioni di mercato, magari in prospettiva. Tra le idee della Juve c’era anche Mikey Moore, giovane talento del Tottenham che compirà 18 anni tra qualche settimana. Parliamo di un classe 2007 di enormi prospettive che ha già trovato diverse presenze con la prima squadra. Ma che rischia di prendere altre vie.

Moore stuzzica la Juve, ma il Tottenham spara alto e pensa al rinnovo

Il Tottenham la prossima stagione giocherà la Champions League e può dedicarsi quindi con maggiore tranquillità, anche se con i riscatti e altre operazioni già programmate si prevedono esborsi immediati per oltre 60 milioni. Al tempo stesso anche dalle cessioni potrebbero guadagnare una buona cifra da reinvestire. Secondo quanto riportato da ‘football.london’, il futuro di Mikey Moore resta incerto anche con l’arrivo di Thomas Frank al posto di Postecoglu che gli ha dato spazio nell’ultima stagione, ma neanche troppo.

Il trequartista inglese ha attirato l’interesse anche della Juventus, ne hanno parlato sia in Italia che in Inghilterra, sarebbe un buonissimo affare vista l’età del giocatore e le prospettive così importanti. Gli stessi motivi che, secondo ‘football.london’, hanno portato il Tottenham ad avviare le trattative per un rinnovo di contratto per il trequartista autore di 3 gol e 4 assist in 22 partite in prima squadra. I colloqui sarebbero andati avanti negli ultimi giorni, gli Spurs sperano di allungare l’accordo in scadenza nel 2027.

Frank lo valuterà in ritiro, se poi le parti dovessero invece giungere a una separazione, la Juve è pronta in agguato. Ma i londinesi non lo lascerebbero partire facilmente: la richiesta potrebbe partire da circa 50 milioni di sterline, inserendo tra l’altro una clausola per il riacquisto a una cifra concordata. Insomma, la strada è assolutamente in totale salita.