Juve, ora Weah prende tempo: deciderà il suo futuro dopo il mondiale | CM.IT

Timothy Weah tiene la Juventus in stallo: dopo il mancato accordo con il Nottingham Forest, l’americano rimanda ogni decisione al termine del mondiale per club

La Juventus si aspettava di avere già in mano una doppia cessione, quella di Timothy Weah e di Samuel Mbangula al Nottingham Forest. Un’operazione a cui aveva lavorato in prima persona proprio Damien Comolli, ma che è saltata per il mancato accordo tra il calciatore americano e il club inglese.

Sulle pagine di Calciomercato.it, prima ancora delle indiscrezioni riguardo a una possibile fumata nera, vi avevamo avvisati che l’accordo con il calciatore non sarebbe stato affatto scontato. Quello con il Nottingham si trattata di un accordo tra i due club e mancava ancora la trattativa con i calciatori. Al momento, poi, l’idea di Timothy Weah riguardo al suo futuro è piuttosto chiara: ecco le ultime.

Weah rimanda tutto a dopo il Mondiale: Juve in stand-by

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, la volontà di Timothy Weah è quella di rimandare tutte le decisioni riguardo al suo futuro al termine dell’avventura dei bianconeri al Mondiale per club.

Una scelta non banale e che è figlia dell’umore del calciatore dopo l’affare sfumato col Nottingham Forest. L’americano ci è rimasto male per come si è sviluppata la trattativa, conclusa dalla Juventus prima ancora di coinvolgere il giocatore e il suo entourage, e ora vuole decidere con maggiore calma. Questo non significa necessariamente che il figlio d’arte metterà i bastoni tra le ruote alle strategie di mercato della Juventus, ma semplicemente che vorrà essere coinvolto in maniera attiva riguardo a ciò che concerne il proprio futuro.