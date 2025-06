Juventus tra David e la ‘matassa’ Vlahovic: e il Milan resta in agguato per l’affare low cost

Il grande obiettivo di Damien Comolli è quello di chiudere in tempi stretti il colpo Jonathan David, ma i suoi piani sono complicati dalle uscite e dalla situazione di Vlahovic

Non è un mistero che in casa Juventus ci sia un profilo che ha superato tutti gli altri e che l’obiettivo del nuovo dominus bianconero sia quello di chiudere questa pratica in tempi brevi. Si tratta ovviamente di Jonathan David, è lui il principale candidato a guidare l’attacco della squadra di Tudor nella prossima stagione.

Tutto il piano della Juventus, però, dovrà fare i conti con una ‘matassa’ difficile da sciogliere. Quella che si presenta con le fattezze spigolose di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha ancora un anno di contratto con i bianconeri, a 12 milioni netti, e non ha intenzione di fare alcuno sconto e anche l’idea di restare fino a scadenza non è così astratta. Dalla Juventus c’è la convinzione di riuscire a trovare una soluzione in uscita per Vlahovic, ma l’attaccante non ha alcuna fretta: la situazione.

David e la Juventus tenuti in stallo da Vlahovic: il Milan può guadagnarci

Più passa il tempo e più quello di Dusan Vlahovic diventa un problema più grosso. Come una palla di neve che rotolando diventa sempre più imponente, fino a diventare un pericolo. Ecco, in casa Juventus l’attaccante serbo è visto come un problema sempre più serio.

La dirigenza bianconera è consapevole che per riuscire a cedere Vlahovic dovrà rinunciare a incassare una cifra importante e che, molto probabilmente, dovrà fare anche un ulteriore sforzo per coprire parte dell’ingaggio dell’attaccante. Dal canto suo, Dusan e il suo entourage non escludono la possibilità di restare a Torino fino alla scadenza del contratto, per poi poter tirare sull’ingaggio col prossimo club.

In tutto questo, chi osserva la situazione con il sorriso sulle labbra è il Milan. Igli Tare è stato piuttosto chiaro al riguardo: perché dovremmo risolvere un problema a una nostra diretta concorrente? Una domanda retorica, che però nasconde un non detto interessante. I rossoneri sono consapevoli che se la situazione si dovesse trascinare così fino alla fine del mercato, negli ultimi giorni si potrebbe strappare un trasferimento a costi super agevolati, accontentando così Allegri sull’attaccante. Per la Juve, invece, Vlahovic è solo un problema.