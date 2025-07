Inter, la beffa è doppia col Fluminense: ci ha messo lo zampino pure Allegri

I nerazzurri crollano contro i brasiliani guidati dall’ex Milan Thiago Silva che nel postpartita ha rivelato un succoso retroscena

L’Inter esce con le ossa rotte dal Mondiale per Club e dopo aver eliminato due sudamericane al girone, si arrende alla terza, ovvero il Fluminense. Un tour tra Messico, Argentina e Brasile che però si ferma bruscamente a causa dei gol di Cano e Hercules. Ma soprattutto per una brutta prestazione, che ha evidenziato ancora una volta una squadra scarica e stremata al termine di una stagione “logorante” come l’ha definita anche Giuseppe Marotta.

A gioire alla fine è il Flu dell’ex Roma Renato Portaluppi, che durante la partita è stato addirittura affrontato anche da Mkhitaryan che non ha gradito l’atteggiamento dell’allenatore avversario. Un confronto duro che ha generato una rissa, sintomo del nervosismo in campo. L’Inter non è riuscita a essere precisa né a creare tantissimo, anche se nel secondo tempo le occasioni sono arrivate. Lautaro ha colpito il palo sullo 0-1 e ha avuto almeno altre due chances, così come Carlos Augusto, poi Dimarco ha preso un’altra traversa. Poca fortuna magari, ma comunque il Fluminense ha rischiato di segnare più di un gol in contropiede fino al 2-0 definitivo di Hercules. Che ha portato anche allo sfogo di Lautaro Martinez e le spiegazioni di Marotta che non convincono i tifosi.

Thiago Silva batte ‘due volte’ l’Inter: “Per me un derby, Allegri mi ha aiutato a batterla”

Intanto a gioire due volte, forse anche tre, è stato Thiago Silva che a quasi 41 anni fa sicuramente ancora la differenza ad alti livelli. Un campione senza tempo, che ha svelato nel postgara un retroscena decisamente succulento. Ai microfoni di ‘Dazn’, ha raccontato il suo derby: “Sì è vero, tutto il tempo ho pensato al Milan e a questo derby, sono sicuro che i tifosi del Milan fossero con noi e che ora sono felici, questa vittoria è anche per loro”. Poi la ‘giocata’: “Ho parlato con Allegri una settimana fa. Cosa ci siamo detti? È una cosa nostra”.

In realtà ai microfoni di ‘Sport Mediaset’ l’ex capitano del Milan – classe 1984 – si è sbottonato un po’ di più e ha spiegato: “Se ho studiato l’Inter? Io sono un appassionato di calcio. La scorsa settimana ho chiamato Allegri, è un mio grande amico. Gli ho chiesto delle informazioni sull’Inter e lui me ne ha parlato molto bene, è una squadra che rispetta molto. Mi ha dato delle ottime informazioni per batterla. E gli ho detto che forse a gennaio passo a trovarli”. Insomma, anche a distanza e per ‘conto terzi’ Allegri sta già lavorando per battere l’Inter. Una gioia doppia per quello che è stato uno dei suoi giocatori più forti. E uno smacco ancora più grande per i nerazzurri.