Inter, un’altra figuraccia dopo Monaco: ko col Fluminense e addio Mondiale per Club

Cano ed Hercules mandano al tappeto i nerazzurri, impotenti per almeno un’ora. Prima (pesante) sconfitta per Chivu

Charlotte dopo Monaco di Baviera, un mese dopo un’altra brutta figura dell’Inter. Dalla finale Champions al Mondiale per Club, che la squadra di Chivu lascia agli ottavi di finale perdendo contro il Fluminense.

L’Inter ha iniziato malissimo, subendo già al 3′ il gol dell’1-0 firmato dal 37enne argentino German Cano. Dormita generale della difesa, da de Vrij leggero sul rinvio a Darmian fino a Sommer, il principale colpevole visto che il portiere svizzero decide di non uscire nell’area piccola.

La reazione di Lautaro e soci è sterile, il campo – pesante – non aiuta ma non può certo rappresentare un alibi. Nella ripresa la squadra di Chivu fatica a cambiare passo, se non negli ultimi 20 minuti con gli ingressi in campo di Carboni, Luis Henrique e soprattutto Sebastiano Esposito.

TABELLINO INTER-FLUMINENSE 0-2

Marcatori: 3′ Cano, 93′ Hercules

L’Inter è anche sfortunata, vedi il palo di Lautaro e la paratona di Fabio sempre sul capitano interista, e nel momento di maggior spinta, in pieno recupero, Hercules sigla la rete del definitivo 2-0 che manda il Fluminense in paradiso, ovvero ai quarti del Mondiale, e la squadra di Chivu (primo pesante ko per lui) all’inferno.