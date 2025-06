Juve drastica, non ne può più: “Lo mettono fuori rosa”

I bianconeri ancora alle prese con il solito nodo che condiziona pesantemente il mercato: la decisione diventa draconiana

La Juventus è bloccata dalle cessioni. La situazione attuale dei bianconeri sul mercato è relativa in primis alle uscite che impediscono una certa libertà di manovra ai dirigenti. Weah e Mbangula sono solamente due dei giocatori che intasano le operazioni anche in entrata. L’esterno americano ha fatto arenare da subito la doppia operazione con il Nottingham Forest che prevedeva il doppio addio, abbastanza remunerativo per la Juve.

Un primo colpo importante da piazzare, ma l’ex Lille ha detto no e si è preso del tempo per ragionare sul futuro. Anche per il giovane belga al momento si è allontanato dagli inglesi. A centrocampo c’è Douglas Luiz che rappresenta un gran bel punto interrogativo. La cifra spropositata sborsata un anno fa per lui inibisce una cessione a titolo definitivo, a meno di offerte folli dall’Arabia o dalla Premier League, che sembra la pista più probabile. Ma di movimenti veri e concreti ancora nessuno, anche se la direzione pare tracciata. Un flop totale il brasiliano, anche se più di qualcuno gli darebbe un’altra chance. Il suo futuro cambia inevitabilmente alcune strategie ed equilibri di mercato. Quasi quanto Dusan Vlahovic, bloccatissimo a Torino. Con tanto di scenario estremo in bianconero.

Juve, che problema Vlahovic: “Può finire fuori rosa”

Dusan Vlahovic è l’uomo che al momento decide in qualche modo le sorti della Juventus sul mercato. Al netto della difficoltà di cederlo per le proposte non all’altezza arrivate alla Continassa da varie parti d’Europa, c’è anche la volontà dello stesso calciatore. Che non ha intenzione di accettare la prima destinazione e soprattutto di rinnovare il contratto spalmando l’ingaggio. L’idea dell’ex Fiorentina è sfruttare appieno l’ultimo anno a 12 milioni di ingaggio, cifra che fa sballare i conti del club bianconero.

E la Juve, come rivela il giornalista Michele De Blasis, “è a dir poco irritata dall’atteggiamento di Dusan Vlahovic che fa muro sulla possibilità di essere ceduto. Se non dovesse cambiare nulla dopo il Mondiale per Club, i bianconeri potrebbero decidere di metterlo fuori rosa”. A mali estremi estremi rimedi, verrebbe da dire. Perché la Vecchia Signora non può comunque permettersi di stare ferma in attacco, c’è assoluto bisogno di rinforzi. Con David che resta l’obiettivo principale che a Torino vorrebbero chiudere al più presto. Di certo la questione Vlahovic non aiuta, ma la speranza resta di trovare un’occasione a fine mercato, rinunciando magari a più di qualcosa.