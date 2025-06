Calciomercato, tutte le notizie di domenica 29 giugno | DIRETTA

Dusan Vlahovic non ha fretta di trovare una soluzione in uscita e con il suo entourage non esclude di restare a Torino fino alla scadenza del contratto. Per la Juventus questo sarebbe uno scenario complicatissimo, perché significherebbe avere a bilancio un maxi ingaggio e non poter operare liberamente sul mercato. Jonathan David e Kolo Muani, a quel punto, diventerebbero alternativi.