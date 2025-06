Napoli, mal di pancia Conte: segnale a De Laurentiis

Non c’è pace per gli azzurri, il tecnico di nuovo alle prese con un po’ di malumori: ecco cosa sta succedendo

Dopo la vittoria dello scudetto, il secondo in tre anni, il quarto della storia, c’era una sensazione nell’aria, una volontà, una richiesta, da parte di protagonisti e tifosi. Quella, questa volta, rispetto al 2023, di dover fare tutto il possibile per il Napoli per confermarsi. Ed è questa sensazione, ricevuta dal presidente De Laurentiis, che ha fatto sì che Conte decidesse di rimanere in azzurro.

Dopo la conferma del tecnico, un buon inizio di mercato, con gli affari De Bruyne e Marianucci. Lo sprint dei partenopei, però, si è leggermente affievolito, anche se, come vi stiamo raccontando sulle pagine di Calciomercato.it, il club non è di certo fermo, anzi. Nel reparto offensivo, si è registrata l’accelerazione per Noa Lang, che in questo momento sembra più raggiungibile di Ndoye, per il quale il Bologna continua a sparare alto. Il fronte in prima linea rimane piuttosto caldo, con le trattative per Nunez e Lucca che possono essere agevolate dalla cessione di Osimhen. E’ arrivato, intanto, anche il rinnovo di Alex Meret. Eppure, il clima all’interno del Napoli in questo momento non sarebbe dei migliori. E si registrerebbero nuove tensioni tra Conte e De Laurentiis.

Napoli, Conte di nuovo contro De Laurentiis: seccato per le trattative al ribasso

A riportare di una atmosfera che sarebbe tornata a farsi elettrica, tra i due, l’insider di mercato ‘Enganche’, piuttosto attivo su ‘X’, che svela come, ancora una volta, l’allenatore non sarebbe pienamente soddisfatto dell’operato societario.

Si apprende, in particolare, che ad alimentare il malumore dell’ex Ct della Nazionale ci sarebbero il caos mediatico generato dal comunicato di qualche giorno fa e il fatto che a suo avviso De Laurentiis starebbe conducendo le trattative troppo al ribasso. Per i vari Musah, Lucca, Beukema e così via, Conte avrebbe gradito un approccio più deciso e una maggiore volontà di investire. A questo punto, l’interrogativo è se questo tipo di sensazioni siano soltanto momentanee o possano, invece, evolvere in un malessere più profondo.