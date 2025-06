Telenovela rinnovo Meret: ora è UFFICIALE e il Napoli cerca un altro portiere

A pochissimi giorni dalla scadenza del contratto di Alex Meret arriva l’annuncio ufficiale del club azzurro

Mesi di trattative. Mesi di incontri, avvicinamenti e ipotesi su possibile addio. L’Inter si è affacciata nel corso della stagione per capire quali fossero le intenzioni di Alex Meret, ma la risposta è sempre stata negativa.

Il portiere friulano non ha mai pensato seriamente di lasciare il Napoli, andava solo trovato l’accordo tra le parti. E arriva a pochissimi giorni dalla scadenza del suo contratto. Infatti, il Napoli comunica che Meret ha firmato un rinnovo biennale: il nuovo accordo terminerà il 30 giugno 2027. Stando a quanto risulta a Calciomercato.it, il suo stipendio si aggira attorno ai due milioni e mezzo a stagione. Leggermente in crescendo rispetto al vecchio accordo.

Via Caprile, si cerca il vice-Meret: piacciono due profili

Confermato il portiere della Nazionale e il protagonista dei due Scudetti vinti dal Napoli negli ultimi tre anni, ora Manna e Conte sono a lavoro alla ricerca del secondo. Nella scorsa settimana sono aumentati i contatti con l’entourage di Milinkovic-Savic, profilo che piace molto a mister Conte.

L’estremo difensore serbo è abile con i piedi e potrebbe essere un’alternativa importante al collega friulano, specialmente in determinate partite dove la ripartenza dal basso può diventare arma letale contro gli avversari. Ad ogni modo, il Torino ha una clausola di circa 20 milioni di euro per lasciar partire Milinkovic Savic. Una clausola che però prevede una scadenza. E il club azzurro potrebbe attendere prima di affondare il colpo, magari approfittando di uno sconto. Il giocatore sembra intenzionato ad accettare la sfida Napoli, anche se partirà alle spalle di Meret nelle gerarchie di Conte.

Oltre al serbo, il ds azzurro stringe rapporti anche con il Parma e gli agenti di Suzuki. È un profilo che piace, ma la società emiliana vorrebbe mantenerlo stretto a sé per un altro anno. Vanno anche valutate le riflessioni del ragazzo che perderebbe il posto da titolare, ruolo assicurato se dovesse restare un’altra stagione a Parma.

Nel frattempo, il Napoli chiude il capitolo breve con Elia Caprile, girato in prestito al Cagliari a gennaio e riscattato dopo 6 mesi. La sua avventura in azzurro è durata pochissimo. Prima il prestito all’Empoli, poi il ritiro con Conte e la conferma come secondo di Meret. Il portiere voleva spazio e continuità e nel mercato invernale ha chiesto la cessione. Nelle casse del club azzurro circa 8 milioni di euro che in parte saranno reinvestiti per il nuovo estremo difensore.