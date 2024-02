Caprile erede di Meret, parla l’agente: “Concentrato a fare la storia” | ESCLUSIVO

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it: ecco cos’ha detto sul futuro del ragazzo, legato al Napoli

Di proprietà del Napoli, ma in prestito all’Empoli. Elia Caprile ha sfiorato la promozione con il Bari nella passata estate, ma è riuscito a coronare il sogno di esordire nel massimo campionato grazie al trasferimento in prestito al club toscano.

Il Napoli punta fortemente sul calciatore. L’ha girato all’Empoli per farlo giocare, altrimenti a Napoli avrebbe dovuto fare la riserva di Meret, titolarissimo nell’anno dello scudetto. Ma ad un anno dalla scadenza del contratto dell’estremo difensore della Nazionale, Caprile torna ad essere argomento caldo in casa azzurra. Anche e soprattutto viste le voci che vedono la Roma pronta a sondare il terreno per portare Meret nella capitale.

Per capire come sta vivendo questa prima stagione in Serie A Elia Caprile, Calciomercato.it ha intervistato Graziano Battistini, il suo agente.

Battistini: “Caprile erede di Meret? Presto parlare di mercato. Nessun contatto con altri club”

Come sta vivendo Caprile questo momento delicato per l’Empoli, ma bello e felice dal punto di vista professionale. Sta facendo prestazioni considerevoli…

“Elia è determinato a dare il suo contributo per conseguire un risultato storico per l’Empoli. E’ concentrato solo su quello. E’ convinto nel fare sempre qualcosa di più, per provare a raggiungere la salvezza”.

Si parla della Roma interessata ad Alex Meret. Quindi Caprile raccoglierà l’eredità di Meret al Napoli?

“La prossima partita è Empoli-Fiorentina, ed è già troppo in là per parlare di futuro. Quindi, figuriamoci del parlare del mercato di quest’estate (sorride l’agente di Caprile ndr). Manca ancora tutto il girone di ritorno, preferirei parlare del presente”.

Qualche club italiano o straniero l’ha contattata per chiedere informazioni sul portiere?

“No, non c’è nulla. C’è solo da lasciare tranquillo il ragazzo che è concentrato in quello che sta facendo”.

Nicola conferma Caprile titolare

A seguito del lungo infortunio, Andreazzoli non ha puntato subito sul portiere cresciuto nel vivaio del Chievo. Con il passare delle giornate e grazie ad allenamenti più convincenti, Caprile ha bruciato la concorrenza di Berisha e ha strappato il posto da titolare. Con l’arrivo di Nicola sulla panchina dell’Empoli le cose non sono cambiate ed è arrivata la riconferma.

Nell’ultimo match disputato a Salerno, l’estremo difensore di proprietà del Napoli è stato determinante. E in nove partite in campionato, ha già accumulato 3 clean sheet. Solo 10 i gol subiti. Un bottino relativamente basso, considerando la posizione in classifica delicata del club azzurro.