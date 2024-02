Meret, Napoli e quel contratto ‘precario’: il sostituto è in casa

Alex Meret può lasciare Napoli ad un anno dalla scadenza del contratto: ecco chi lo rimpiazzerà nella prossima stagione

Non solo il presente di Mazzarri in bilico, anche il futuro di Alex Meret non sembra colorarsi di azzurro. Il portiere della Nazionale è ritornato da pochi giorni a disposizione del mister a seguito di un infortunio muscolare. Nel frattempo, la formazione è incappata in risultati poco soddisfacenti, ma Gollini che ha sostituto il collega Meret ha poche colpe.

L’estremo difensore campione d’Europa con l’Italia ha un contratto che lo lega al Napoli fino a giugno, ma il club ha un opzione a favore per rinnovargli la permanenza fino al giugno 2025. Un rinnovo automatico per evitare che Meret possa svincolarsi stesso quest’estate.

Sempre al centro di dibattiti social, Alex è stato fortemente criticato nel primo anno di Spalletti, mentre è stato osannato nella scorsa stagione, quando è stato protagonista indiscusso dello Scudetto. Con l’arrivo di Garcia e Mazzarri poi, il numero 1 è tornato ad incassare troppe reti ed è finito nuovamente nel mirino di una piazza azzurra che si è da sempre divisa nei suoi confronti.

La Roma sonda Meret, il Napoli ha già Caprile

Nonostante Alex Meret abbia sempre confessato di trovarsi bene nel Napoli e a Napoli, quest’estate, visto un solo anno di contratto rimasto, potrebbe essere il momento giusto per cambiare squadra. Su di lui si registra l’interesse della Roma, pronta a voltare pagina su Rui Patricio.

Al di là dell’allenatore che verrà, la formazione partenopea può contare su un giovane portiere che ben si sta comportando in Serie A. Infatti, Elia Caprile è stato acquistato la scorsa estate dal Bari a titolo definitivo, per poi girarlo all’Empoli in prestito per permettergli di debuttare in campionato e giocare con continuità. L’agente del classe 2001 ha già ribadito che il Napoli punta molto sul ragazzo.

In caso di addio di Meret, Caprile potrebbe diventare il nuovo titolare del Napoli 2024-25. Certo, potrebbe giocarsi il posto assieme a Gollini, che a fine stagione potrebbe essere riscattato per circa 7 milioni di euro.

Dunque, un eventuale cessione di Alex Meret non rappresenterebbe affatto una tragedia per De Laurentiis e il suo staff dirigenziale. Il sostituto è in casa, al momento lasciato in prestito ad una società amica, qual è l’Empoli.