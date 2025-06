Ricci ok, ma Jashari scatena un problema: cosa è successo per davvero

Le ultimissime notizie relative al calciomercato della squadra rossonera: sono i giorni della svolta, ora arriveranno gli annunci ufficiali

Sono stati giorni intensi per il calciomercato del Milan. Igli Tare sta facendo cassa prima di dare il via ai primi affari in entrata.

Ormai ci siamo, i tempi sono maturi per Samuele Ricci. La trattativa è praticamente chiusa, con il Milan e il Torino che hanno trovato un accordo per 25 milioni di euro, bonus inclusi. E’ tutto fatto anche con il centrocampista, con il quale si era trovato un’intesa da tempo per circa due milioni di euro netti a stagione. Sarà lui il primo rinforzo e già nelle prossime ore è attesa la fumata bianca, salvo clamorosi colpi di scena.

Ma Igli Tare non vuole fermarsi. L’idea è quella di chiudere quei 5-6 affari ritenuti prioritari già entro le prime tre settimane di luglio. E tra le priorità, come ammesso dallo stesso albanese, c’è quello di rafforzare la linea mediana del campo.

Con Luka Modric, atteso a Milano dopo il Mondiale per Club, e appunto Samuele Ricci chi arriverà alla corte di Allegri? Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Jashari. L’ex Lazio stravede per il centrocampista, ma la trattativa con il Club Brugge non è per nulla semplice.

Milan, Tare spinge per Jashari: il punto della situazione

Il Diavolo ha alzato la propria proposta arrivando a toccare i 33 milioni di euro, ma il muro della squadra belga non è per nulla facile da abbattere.

Tare vuole provarci, ma dal Belgio fanno intendere che sarà dura, durissima. Anche dalle parti di Casa Milan c’è la consapevolezza che la trattativa sia complicata, ma Jashari più di chiunque altro è un pallino di Tare, che ha incassato il sì del giocatore e questo lo spinge ad andare avanti.

Allo stesso tempo ci sono altri affari ancora in ballo a centrocampo: Yunus Musah è destinato a lasciare il Milan e se la trattativa con il Napoli non dovesse riaccendersi, volerebbe in Inghilterra. Ci sta pensando il West Ham e il Nottingham Forest. Sono con le valigie in mano anche Yacine Adli e Ismael Bennacer.

Tare non ha ancora mollato la presa per Xhaka, per il quale si può chiudere per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. E’ tempo di premere il piede sull’acceleratore, Allegri aspetta i primi colpi da accogliere al raduno a Milanello