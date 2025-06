Juve, quattro addii ma Comolli ha il premio per Tudor

Il dirigente bianconero tra cessioni e acquisti: la mossa che può cambiare il calciomercato

Tra partenze e arrivi, sarà un periodo decisamente movimentato per la Juventus. Un qualcosa che si poteva già immaginare, ma adesso si inizia a entrare nel vivo del tourbillon della campagna trasferimenti per tutte le squadre.

Con la nostra direttrice Eleonora Trotta e con Carlo Roscito, abbiamo approfondito i temi legati al calciomercato bianconero, in una nuova puntata di ‘TiAmoCalciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Come già raccontato sul nostro sito, sono in programma diverse uscite, tra cui quelle di Weah e Mbangula, e non soltanto. Ci sono da monitorare anche le situazioni legate a Gatti e Rugani, che hanno diverse offerte.

Il rinforzo in arrivo per Tudor da parte di Comolli sembrerebbe essere Jonathan David, che era stato trattato in precedenza da Inter e Napoli. Ritorno di fiamma per i bianconeri, i contatti proseguono. L’accordo sull’ingaggio del giocatore c’è, il problema è rappresentato dalle ricche commissioni a favore degli agenti. Proprio questi costi hanno fatto sì che diverse big italiane ed europee lo scartassero. Nel frattempo, la Juventus insiste anche per confermare Kolo Muani, ma i costi e la tanta concorrenza sono un rebus ancora da sciogliere.

Juventus, le ultime sulla ‘spina’ Vlahovic

I discorsi per l’attacco, inevitabilmente, ruotano attorno all’addio di Dusan Vlahovic. Che in questo momento rappresenta una vera e propria ‘spina’, per i bianconeri.

Non facile risolvere la questione, la Juventus si troverà costretta a dargli un vero e proprio incentivo all’esodo. Al momento, ci sono solo squadre turche e arabe che possono accontentarlo nelle sue richieste di ingaggio. L’idea Milan è stata di fatto proposta dalla Juventus. Ma c’è da capire se davvero il giocatore interessi ai rossoneri. Per la Juventus, il rischio è di una minusvalenza molto forte come già avvenuto con Higuain anni fa.