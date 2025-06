“25 milioni regalati, non capisco”: Juventus, acquisto bocciato

Non convincono le cifre e in particolar modo il tipo di investimento, dirigenza della Vecchia Signora sotto accusa: cosa sta succedendo

Diverse le operazioni di mercato che la Juventus sta provando a imbastire, in questa fase particolarmente calda. I bianconeri sanno di doversi rinforzare adeguatamente, per puntare in alto nella prossima stagione, ed è questo il momento in cui Comolli dovrà mettere le basi per una squadra davvero competitiva per grandi traguardi.

I rumours e le voci si susseguono in varie direzioni. Al momento, ad esempio, non ci sono conferme sul ritorno di fiamma per Araujo, ma di certo qualcosa i bianconeri faranno in difesa. Così come in altri reparti. Per l’attacco, si aprirà la caccia al bomber dopo l’addio di Vlahovic, anche grazie al tesoretto incassato per il Mondiale. Anche se, per racimolare più risorse possibile, si pensa a diverse cessioni, inclusi giocatori della Next Gen. Insomma, si lavora a un numero piuttosto elevato di operazioni. Anche se non tutte esattamente convincenti, secondo appassionati e addetti ai lavori.

Juventus, Campi contro l’affare Sancho: “Non comprendo il perché di questi soldi regalati agli inglesi”

Il giornalista Graziano Campi, in particolar modo, si dice scettico sull’affare Jadon Sancho, per il quale non varrebbe la pena investire le cifre di cui si parla.

La critica di Campi alla dirigenza della Juventus coinvolge in generale un modo di fare che lascia più di qualche perplessità. Scrive infatti il collega sul suo profilo ‘X’: “Non capisco perché la Juventus voglia regalare 25 milioni allo United per Sancho. Mi ricorda molto l’operazione Kelly o quella per Douglas Luiz. Ci sono sempre 25 o 30 milioni cash che si spostano in direzione dell’Inghilterra…”. Uno spunto di riflessione decisamente particolare.