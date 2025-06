Milan pronto all’assalto: spunta l’offerta per il centrocampista

Il club rossonero ha avanzato una proposta ufficiale per il giovane centrocampista: la situazione

Il Milan continua a lavorare nell’ottica di potenziare la squadra in vista di una stagione che per forza di cose dovrà essere quella del grande rilancio dopo i problemi avuti quest’anno.

I grossi cambiamenti che il Diavolo sta sviluppando in queste settimane sono sotto gli occhi di tutti sia in dirigenza con l’arrivo di Igli Tare, che dal punto di vista della guida tecnica con la seconda avventura milanista di Massimiliano Allegri. In questo quadro si collocano anche le situazioni di alcuni big come Theo Hernandez che si avvia alla conclusione della sua esperienza a San Siro.

Si respira dunque aria di novità al Milan tra addii importanti e pesanti nuovi innesti da concretizzare. In particolare si muovono diverse pedine a centrocampo, lì dove oltre al croato Modric il reparto potrebbe iniziare a parlare svizzero. Tare lavora da tempo su Granit Xhaka che può aggiungere esperienza, qualità e carattere ad una squadra che spesso ha peccato anche in termini di personalità.

Oltre a lui spazio anche ad un altro elvetico nel mirino dei rossoneri. Si tratta di Ardon Jashari, classe 2002 di proprietà del Club Brugge che però ha una valutazione piuttosto elevata di almeno 35 milioni.

Calciomercato Milan, offerta per Jashari: ecco le cifre

52 presenze con 4 gol e 6 assist sono i numeri della stagione al Brugge di Jashari che si è confermato un calciatore fondamentale per i meccanismi della società belga.

Si tratta dunque di un mediano con grandi prospettive che farebbe comodo al centrocampo del Milan, che come evidenziato presenterebbe un’offerta da circa 25 milioni di euro più bonus.

Una proposta che per il momento è comunque ancora distante da quelle che sono le richieste iniziali dei nerazzurri. Il Brugge, con cui il Milan qualche anno fa concluse l’affare De Ketelaere, infatti partiva da una valutazione sui 35/40 milioni di euro.

Si tratta dunque di un obiettivo che si colloca in una situazione di centrocampo che passa anche da nomi come Xhaka e Guerra, obiettivi da provare a prendere anche con la cessione di Musah.