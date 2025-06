Juventus, sgarbo a Conte: sfida al Napoli per il bomber

Mosse in attacco per i bianconeri, testa a testa con i campioni d’Italia: le ultime

Il calciomercato vive di numerose piste che si susseguono e, come sappiamo, anche di grandi duelli, quelli che infiammano la fantasia di appassionati e addetti ai lavori. Per tutti, è caccia aperta al Napoli di Antonio Conte, campione d’Italia in carica e che sta mostrando da subito di voler mantenere la pole position in vista della nuova stagione. La voglia di rivalsa si avverte in tutte le principali antagoniste, in particolare nella Juventus.

Dopo diverse stagioni in cui i bianconeri sono rimasti a distanza dalla lotta per il vertice, c’è voglia di invertire l’inerzia. E dunque, dobbiamo aspettarci una Vecchia Signora che provi a essere protagonista in questa sessione di trattative. Anche se non mancano incognite e perplessità. Ai microfoni di Calciomercato.it, Michele Fratini si è detto scettico sulla scelta di Comolli e sul nuovo metodo di mercato.

I bianconeri si dividono tra il campo, con il Mondiale per Club in corso, e le potenziali piste per rinforzarsi. Nel frattempo, procede spedito il Napoli, che dopo i primi acquisti si appresta a lanciare l’assalto per Ndoye. Non è l’unico nome che gli azzurri stanno seguendo nel reparto offensivo. Per uno di questi, entra in corsa anche la Juventus.

Non solo il Napoli su Sancho: sondaggi della Juventus

Il Napoli sta sondando negli ultimi giorni il terreno per Jadon Sancho, su cui ci sono le prime mosse anche da parte dei bianconeri.

Al momento non c’è una vera e propria trattativa, ma i dirigenti del club torinese avrebbero chiesto informazioni per l’inglese al Manchester United, nell’ambito dei colloqui per Hojlund. Già lo scorso anno, del resto, la Juventus ci aveva provato. Il nome di Sancho per i bianconeri era già emerso nelle analisi recenti di Calciomercato.it. La valutazione dell’attaccante da parte dei ‘Red Devils’ si aggirerebbe sui 35 milioni di euro, la formula preferita a Torino e dintorni sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto.