Emergenza Mondiale per l’Inter: la FIFA consente il cambio in extremis

Scatta l’emergenza al Mondiale negli Stati Uniti: la FIFA consente il cambio all’Inter, ora serve l’accelerata per concludere l’operazione

Lo stop al volo intercontinentale a Mehdi Taremi ha fatto saltare i piani dell’Inter. Il calciatore è rimasto in Iran a causa del conflitto con Israele. Sorvolare i cieli del Medio Oriente con aerei di linea, in questo momento storico, non è affatto semplice e consigliabile.

L’attaccante iraniano, dunque, non ha potuto seguire i suoi compagni negli Stati Uniti ma resta in uscita. Il club si assicura delle sue condizioni e della sua incolumità, ma quando potrà tornare in Italia per preparare la prossima stagione, si lavorerà per la cessione.

Attualmente, però, l’Inter è in grosse difficoltà dal punto offensivo. E al Mondiale è scattata l’emergenza in attacco. Thuram ha ancora problemi fisici e deve ritrovare la condizione ideale; ceduto Correa, Taremi bloccato in Iran, spetta ai fratelli Esposito giocarsi un posto con capitan Lautaro. Almeno fino all’inizio della fase ad eliminazione diretta. Dal 27 giugno, infatti, la FIFA permette di cambiare la rosa e modificare la lista dei convocati: Marotta lavora per inserire il neo-acquisto in tempo.

Inter su Bonny: vola subito al Mondiale

Per la nuovissima competizione internazionale, la FIFA ha pensato ad alcune regola particolari. Ha aperto una finestra di mercato i primi dieci giorni di giugno per permettere alle rose di inserire nuovi elementi. L’Inter ad esempio, ha sfruttato questo periodo per acquistare Luis Henrique dal Marsiglia, già visto al debutto contro il Monterrey.

Ora la formazione nerazzurra è a lavoro per concludere l’operazione Bonny con il Parma. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il club emiliano ha chiesto almeno 25 milioni per la cessione del cartellino del francese.

La FIFA permette alle squadre presenti al Mondiale e che hanno superato la fase a girone di poter modificare le proprie liste. Infatti, è possibile effettuare fino a sei modifiche e aggiungere due nuovi acquisti dal 27 giugno al 3 luglio. Giusto in tempo per gli ottavi di finale.

In caso di emergenza e se l’Inter dovesse superare il turno, Marotta e Ausilio potrebbero ricorrere a questa norma per aumentare il numero di alternative a disposizione di Chivu. Un’aggiunta in attacco, o anche in altri ruoli, se si riuscisse a completare nuove trattative entro fine giugno-inizio luglio.

Bonny attualmente è in vacanza, ma segue con attenzione e si aggiorna costantemente con le due società per conoscere il suo futuro. Non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura in nerazzurro. Magari proprio a partire dagli States.