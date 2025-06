Bombardamenti in Iran, contatti attivi con Taremi

Le ultime sul giocatore nerazzurro: smentite le notizie circolate nelle scorse ore che avevano destato preoccupazione

Tra le assenze cui deve far fronte l’Inter in vista del debutto al Mondiale per Club, ce n’è una piuttosto particolare che sta ovviamente attirando l’attenzione per i fattori extra campo che suscitano preoccupazione in tutto il mondo. Mehdi Taremi non ha infatti potuto raggiungere il club negli Stati Uniti, a seguito dello scoppio delle ostilità tra Israele e l’Iran, con i bombardamenti su Teheran e in altre zone del paese, che hanno portato al blocco dello spazio aereo e reso difficoltosi e pericolosi anche gli spostamenti via terra.

La situazione è drammatica nella capitale iraniana, nelle scorse ore era filtrata la notizia secondo cui non ci fossero contatti e notizie riguardanti l’attaccante nerazzurro. Ma da ambienti vicini al club, si apprende invece la smentita di tutto questo. I contatti con Taremi al momento sono attivi, gli scenari sono ovviamente in evoluzione e da monitorare costantemente nelle prossime ore e nei prossimi giorni sul fronte strettamente militare e su quello della relativa emergenza umanitaria, che va purtroppo ad aggiungersi agli altri teatri di guerra già tristemente noti.