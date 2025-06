Inter, visite e firma per Luis Enrique nel giorno decisivo per Inzaghi | VIDEO CM.IT

Il duttile esterno brasiliano, sbarcato ieri pomeriggio a Milano, sta svolgendo le visite mediche per conto del clun nerazzurro

Non solo l’Inzaghi-Day. Oggi è il giorno anche di Luis Henrique in casa Inter, con il brasiliano che sta svolgendo le visite mediche prima della firma del contratto con il club nerazzurro.

Di buon mattino, poco prima delle 8.30, l’ormai ex giocatore del Marsiglia è arrivato al Coni per sostenere l’idoneità sportiva e la prima parte dell’iter medico. Visite che come consuetudine per la società meneghina continueranno alla clinica ‘Humanitas’ di Rozzano, mentre successivamente ci sarà la firma sul contratto e l’ufficialità. Luis Henrique si metterà subito a disposizione in vista del Mondiale per Club, da vedere se alla corte di Inzaghi o di un altro allenatore.

Il classe 2001 sottoscriverà un contratto quinquennale fino al 2030 con l’Inter, con un ingaggio di poco superiore ai 2 milioni netti a stagione più bonus. Al Marsiglia andranno complessivamente 25-26 milioni di euro.

🇧🇷 #Inter – Visite mediche in corso per #LuisHenrique: dopo il Coni, tappa all’Humanitas per il giocatore brasiliano. L’ex Marsiglia, completato l’iter medico, firmerà un contratto quinquennale con il club nerazzurro 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/2twQEgTw5v — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 3, 2025

Le prime parole ieri in aeroporto del duttile esterno brasiliano, appena sbarcato a Malpensa insieme ai suoi agenti e al fratello: “Realizzo un sogno, sono molto felice. Sono pronto per il Mondiale“, le dichiarazioni di un sorridente Luis Henrique.