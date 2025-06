La Juventus piazza il colpo al Mondiale: Milan beffato

Assalto della Vecchia Signora a un obiettivo di mercato del Diavolo: sorpasso al Mondiale, l’intreccio che favorisce i bianconeri

Come avviene sempre all’inizio di ogni sessione di calciomercato, è fondamentale capire quali saranno gli equilibri che andranno a determinarsi, con i movimenti delle varie squadre, per avere un quadro di ciò che ci attenderà poi in campo. Al momento, a condurre le danze c’è il Napoli campione d’Italia, ma alle sue spalle le rivali non vogliono certo stare a guardare. E tra le tante, coltivano ambizioni di riscatto Juventus e Milan, che vogliono tornare ai vertici.

Sono diversi i fronti su cui bianconeri e rossoneri sono impegnati in questo momento, chiamati a una campagna acquisti di alto livello, se davvero vorranno essere competitive da subito per i piani altissimi della classifica. La Juventus sogna il colpo Gyokeres in attacco, seppur difficile per le cifre complessive dell’affare. Anche il Milan va a caccia di un bomber e in questo senso le strade del Diavolo e dei bianconeri potrebbero intrecciarsi.

C’è Vlahovic nei pensieri di Allegri, ma non soltanto. L’allenatore livornese vorrebbe anche Cambiaso, ma la Juve lo lascia andare solo per un’offerta irrinunciabile. E non è finita qui. La Juventus pianifica uno scippo ai rossoneri, grazie al Mondiale per Club.

Juventus, sorpasso al Milan su Wesley: incontro in vista

Tanti i giocatori interessanti in vetrina negli Stati Uniti, tra questi c’è sicuramente Wesley, laterale 21enne del Flamengo. Per il quale sarebbe entrata in scena anche la Juventus, per l’appunto.

Il giocatore è già seguito dal Milan, ma i bianconeri potrebbero approfittare, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, della quasi concomitanza degli impegni in campo a Filadelfia con i brasiliani. Venerdì il Flamengo incontrerà il Chelsea, due giorni dopo toccherà alla Juve con il Wydad Casablanca. I bianconeri potrebbero approfittarne per un summit con i pari grado verdeoro, per provare a imbastire l’affare anticipando la concorrenza, Milan incluso. L’operazione potrebbe aggirarsi complessivamente intorno ai 20 milioni di euro.