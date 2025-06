Juve, Vlahovic al posto di Gyokeres: nuovo contratto da oltre 10 milioni

Intreccio di calciomercato con protagonisti i due bomber: ecco tutti i dettagli

Prima di volare coi suoi compagni negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, Dusan Vlahovic avrà un faccia a faccia con Comolli e Chiellini per parlare del proprio futuro. Si va verso un divorzio, a meno che il serbo decida di aprire al rinnovo (con spalmatura) del contratto in scadenza nel 2026.

Con la testa il centravanti di Belgrado sembra già essere altrove. Tudor vorrebbe che restasse vista la stima che nutre nei suoi confronti, ma le sirene del mercato suonano sempre più forte. All’ex Fiorentina ci pensa Massimiliano Allegri, a caccia di un bomber per il suo Milan, ma pure Fenerbahce, club arabi (l’Al-Hilal ha fatto un sondaggio dopo il no di Osimhen) e società inglesi.

Ad oggi la Premier League appare come la destinazione preferita del numero 9 bianconero. Il britannico ‘Givemesport’ rilancia la candidatura del Manchester United, il quale dopo Cunha intende aggiungere un’altra punta di spessore al reparto avanzato della squadra di Amorim. Delap ha scelto il Chelsea, mentre Gyokeres ha costi elevatissimi. Il tutto senza dimenticare Osimhen.

Gyokeres costa troppo, riprende quota Vlahovic per il Manchester United

Lo svedese dello Sporting CP ha costi molto elevati ed è anche il ‘sogno’ della stessa Juve per l’attacco. Così per lo United avrebbe ripreso quota il nome del serbo, autore di 15 gol nella passata stagione.

Per la medesima fonte, Vlahovic ambisce a uno stipendio di circa 10/11 milioni a stagione, poco più di quanto dovrebbe garantirgli Exor qualora restasse a Torino col contratto in scadenza.

Parliamo di una cifra importante, ma che i ‘Red Devils’ potrebbero in teoria permettersi se dovessero davvero ritenere Vlahovic il centravanti ideale. L’approdo a ‘Old Trafford’ di un’altra prima punta è probabilmente legato alla partenza di Hojlund, per il quale è in pressing l’Inter.