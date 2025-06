Ultimatum Inter, fuori rosa se non accetta l’offerta

Svolta di mercato in casa nerazzurra, il messaggio è chiaro: cessione oppure sarà fuori rosa

In casa Inter, finito il ciclo Simone Inzaghi, è pronto a cominciare quello di Cristian Chivu. Il romeno è stato scelto per guidare i nerazzurri dopo l’esperienza di Parma, con cui ha contribuito a condurre i ducali alla salvezza.

E in casa meneghina si inizia già a guardare con attenzione al mercato. Presentati Sucic e Luis Henrique che prenderanno parte al Mondiale per Club proprio insieme al nuovo tecnico, l’Inter ragiona però anche ad altri possibili nuovi innesti, in particolare per quanto riguarda l’attacco. Uno dei sogni in casa nerazzurra porta a Rasmus Hojlund, attaccante danese ex Atalanta che non sembra più rientrare nei piani del Manchester United.

Inter, il Manchester United lancia un ultimatum a Hojlund

Il tecnico Ruben Amorim non sembra affatto intenzionato a puntare sul giocatore danese, che potrebbe quindi cambiare aria.

Ancor più dopo quella che potrebbe essere la decisione del Manchester United. Secondo il portale britannico ‘Give Me Sport’, il club ha intenzione di cedere il danese nel più breve tempo possibile, per evitare di arrivare agli ultimi giorni di calciomercato. Per questo sarebbero disposti a fare uno sconto sul prezzo del cartellino dell’ex Atalanta, ancor più visto l’arrivo di Matheus Cunha dal Wolverhampton. Ma se non dovesse accettare le offerte dell’Inter e degli altri club interessati, Hojlund verrà messo fuori rosa sottolineano da Oltremanica.

Una decisione che potrebbe dunque portare il giocatore a dire sì all’addio e cambiare aria, magari scegliendo il ritorno in Italia. Hojlund ha un contratto con il Manchester United fino al 2028.