Spalletti alla Juventus e non solo: doppio annuncio bianconero in diretta

Dall’Italia alla panchina del club torinese, nuova avventura per il tecnico: con lui un altro pezzo da novanta, dichiarazioni che fanno sognare

Da ieri sera, si è conclusa l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia. Ultimo capitolo dei due anni vissuti in azzurro, la vittoria a Reggio Emilia per 2-0 contro la Moldavia, poco brillante ma utile per muovere il punteggio in classifica nel gruppo di qualificazione ai Mondiali 2026, dove però la strada si è fatta innegabilmente già in salita.

E’ il momento però di guardare avanti, per tutti. A qualcun altro – non Ranieri, che ha rifiutato la proposta della FIGC – toccherà il compito di provare a portare l’Italia nella kermesse iridata, dove ormai manca dal 2014. Al momento del commiato, Spalletti ha espresso tutti i rimpianti per come sono andate le cose in questi due anni, tra vicende poco fortunate ed errori commessi. Anche per lui, può comunque aprirsi a breve un nuovo capitolo. Nell’intervista prepartita di ieri, il CT uscente aveva spiegato di non sapere se sarebbe tornato ad allenare subito. Ma ci sono rumours che da più parti lo vorrebbero prossimamente alla Juventus. E in questo senso sembrano arrivare conferme importanti.

“Spalletti alla Juventus con Osimhen”: Collovati ne è sicuro

Si sbilancia nettamente Fulvio Collovati, commentatore e opinionista ‘Rai’, secondo cui Luciano Spalletti sarà il prossimo allenatore bianconero e con lui nella nuova avventura ci sarà Victor Osimhen.

Il binomio tra i due potrebbe dunque ricomporsi dopo gli anni trascorsi al Napoli. Collovati ne è certo e spiega, a ‘Non solo mercato’ in onda su Rai Due: “Dopo il Mondiale per Club Spalletti sarà l’allenatore della Juventus. Osimhen andrà con lui. Ha rifiutato l’offerta dell’Al Hilal, non è da tutti dire di no a certe cifre. Ci sarà un motivo se lo ha fatto”. Anche se non troveranno più Giuntoli, perciò, la coppia sarebbe pronta a sbarcare a Torino per ripetere quanto fatto nel 2023 a Napoli.

Comolli ha annunciato la conferma di Tudor in panchina, per la Juventus, questo è vero, ma l’allenatore croato vorrebbe la garanzia di un altro anno per non rimanere con il contratto in scadenza. Ci sono poi annunci ‘ufficiali’ che vanno presi sempre con le molle. Mesi fa, ad esempio, Ranieri aveva annunciato che non sarebbe stato Gasperini l’allenatore della Roma. E invece…