Milan, a centrocampo sarà rivoluzione: ritorno di fiamma per Bouaddi, tutti i nomi

Le ultime sulla mediana del club rossoneri. Torna di moda il none del giovane calciatore del Lille: il punto della situazione

Dopo Tiijani Reijnders, il Milan si appresta a salutare anche Yunus Musah. Il club rossonero e il Napoli, infatti, hanno trovato un accordo per circa 25 milioni di euro. Soldi che si vanno ad aggiungere ai 65 (con i bonus, è la cifra quasi certa) per l’olandese, che permetteranno al Diavolo di rivoluzionare la mediana.

Il primo colpo è già arrivato, con Luka Modric che presto diventerà un nuovo giocatore del Milan. Contratto annuale più opzione per un’altra stagione per il 39enne croato, che chiuderà la sua avventura europea nel calcio, indossando i colori che amava da bambino. Sarà il leader dal quale il Diavolo ripartirà, dopo una stagione disastrosa, ma al suo fianco sono attesi altri volti nuovi.

Oggi, in mediana, non ci sono certezze, ma Youssouf Fofana sarà ancora in rosa al pari di Bondo. Dovrebbe esserci anche Ruben Loftus-Cheek, ma se qualcuno dovesse presentarsi con una proposta da circa 20 milioni di euro verrebbe certamente presa in considerazione, anche se c’è la convinzione che Massimiliano Allegri possa farlo rendere al meglio.

Milan, da Xhaka a Ricci: il punto della situazione

Il popolo rossonero, però, oltre a Luka Modric, si aspetta altri colpi in entrata. Ricci ha perso quota ma non del tutto e può comunque esserci spazio per lui nel nuovo Milan di Allegri.

In queste ore, inoltre è tornato di moda un altro profilo, quello di Bouaddi, che piace però parecchio anche al Psg. Restando in Francia, l’ipotesi Rabiot non può certo essere scartata e il Milan spera di potersi giocare la carta Bennacer per convincere il Marsiglia, oltre a quella rappresentata da Yacine Adli. Sul taccuino dei rossoneri, poi, ci sono anche Caviglia e Rovella. Quest’ultimo, però, ha un costo proibitivo, come Ederson dell’Atalanta, che fa impazzire tutti a Casa Milan, o Angelo Stiller, da tempo sul taccuino di Moncada.

Igli Tare, invece, è sempre più intenzionato a puntare sulla concretezza di Xhaka. Ecco l’idea più calda ma i profili sono davvero tanti. Attenzione, però, ai colpi di scena e al ‘nuovo’ Reijnders, giocatore dal prezzo non ancora altissimo e pronto a spiccare il volo.