Fonseca sponsorizza Bouaddi al Milan, ma un italiano può anticiparlo | ESCLUSIVO

Il giovanissimo centrocampista del Lille è stato lanciato dal tecnico portoghese ed è attenzionato da Fratini, talent scout in orbita Psg

Ad appena 17 anni, Ayyoub Bouaddi è già pronto a prendersi il palcoscenico del calcio europeo. Il francese del Lille è quello che viene definito un centrocampista moderno: mediano-incontrista davanti alla difesa e regista dotato di ottima visione di gioco in fase di possesso palla.

A lanciarlo nel calcio dei professionisti già la scorsa stagione ad appena 16 anni è stato Paulo Fonseca. Non sorprende quindi che il tecnico portoghese stia sponsorizzando la sua candidatura con la dirigenza del Milan, la quale sta vagliando il mercato alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. In Champions League ha ben figurato sia contro il Real Madrid che contro la Juventus ed è un punto fermo della Nazionale Under 21 di Baticle, dove gioca con talenti più grandi di lui di quattro anni come Cherki del Lione e Tchaouna della Lazio. In patria viene paragonato a Rabiot anche per la struttura fisica e per la folta capigliatura. A gennaio è quasi impossibile pensare ad una sua partenza, ma in estate si prospetta un’asta internazionale per lui. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il Lille valuta il suo cartellino già tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Rivoluzione al PSG, rischia pure Campos: si scalda la pista Fratini

Il Milan dovrà fare i conti con la concorrenza di diversi top club della Premier League inglese, ma non solo. Ci potrebbe essere un italiano sulla strada del Diavolo: ci riferiamo a Michele Fratini, pluripremiato talent scout italiano che – come vi abbiamo anticipato le scorse settimane – è attenzionato al Paris Saint-Germain.

Dopo l’amichevole di Empoli tra Italia e Francia Under 21, proprio Fratini è rimasto folgorato dalle doti di Bouaddi, tanto da dichiarare che “ha indossato la maglia numero 21 e in effetti mi ricorda proprio Pirlo. E’ ben strutturato fisicamente, è bravo nel dettare i tempi di gioco, nel cambio di direzione e nel senso della posizione, dimostrando di essere molto più maturo di quello che recita la sua carta di identità. Pur essendo destro naturale, possiede un buon sinistro, con doti da trequartista ma anche ottima tenuta fisica”.

Intanto al Psg c’è aria di rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche il direttore sportivo Luis Campos: il suo nome è stato accostato all’Arsenal, ma secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, nel suo futuro potrebbe esserci il Porto. I campioni di Francia vogliono cambiare politica sul calciomercato e puntare sui giovani: ad oggi c’è il solo Desire Doué nel giro della Nazionale transalpina di Baticle e questo non piace al presidente Al Khelaifi. Proprio in questa ottica la figura di Fratini nel ruolo di capo scout diventerebbe centrale nel nuovo corso del club capitolino.