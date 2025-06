Spalletti, dimissioni e firma immediata: ritorno clamoroso in Serie A

Dopo Italia-Moldavia di lunedì, si apre lo scenario per l’addio del ct azzurro che però potrebbe essere insidiato da una vecchia estimatrice

L’Italia è in piena maretta dopo la batosta rimediata in Norvegia col 3-0 firmato da Sorloth, Nusa e Haaland. Una prestazione sconcertante che richiama quella di un anno fa a Berlino contro la Svizzera, costata l’eliminazione da un Europeo tedesco fallimentare. Un disastro che complica parecchio il cammino della Nazionale verso la qualificazione ai Mondiali 2026. Il primo posto che vale l’accesso diretto ora è lontanissimo, ci vorrebbe un percorso netto condito da qualche goleada. Difficile viste le premesse.

Il secondo, comunque da acciuffare, vale lo spareggio ma anche in quel caso l’Italia dovrebbe passare per due partite. Come tre anni fa, quando si fermò alla prima contro la Macedonia del Nord. Spalletti ora è in bilico, dopo la partita di lunedì contro la Moldavia ci sarà un incontro diretto con Gravina per definire la situazione e capire se si potrà andare avanti. Oppure si procederà all’esonero o magari alle dimissioni. E un’altra panchina pesante che si libererebbe dando vita a nuovi scenari. Come quello tratteggiato dal giornalista Paolo Ziliani: “Metti Spalletti che temendo di andare incontro a un disastro annunciato si dimette dopo Italia-Moldova, lascia la panchina a Mancini e fa sapere a Madama di essere libero”.

Italia, Spalletti alla Juve e Mancini torna in Nazionale: la bomba di Ziliani

Ricapitolando: Spalletti lascia l’Italia la prossima settimana e bussa alla Juve, Mancini prende il suo posto tornando così all’Azzurro. Con un post su X, Paolo Ziliani spiega perché potrebbe non essere fantacalcio: “Il c.t. in carica ha detto che dopo la partita di lunedì s’incontrerà con Gravina per fare il punto della situazione, mentre l’ex c.t. si dice pentito di aver abbandonato la nazionale e di essere pronto a farvi ritorno. In tutto questo, alla Juve la ricerca dell’allenatore è ancora in corso”.

“Niente di più di un’impressione, di una sensazione maturata dopo aver letto le dichiarazioni di Roberto Mancini che di colpo si riscopre addolorato per l’errore fatto due estati fa abbandonando la nazionale e si dice pronto a porvi rimedio – scrive Ziliani -. Seguite dalle parole del c.t. Spalletti che al termine di Norvegia-Italia 3-0 aveva la faccia di chi sa che sta andando incontro a un frontale e così, dopo una serie di supercazzole, ha comunicato che dopo Italia-Moldova di lunedì sera andrà a colloquio col presidente Gravina per fare il punto sulla situazione. Che è tragica, come Gravina e Spalletti sanno benissimo. Lo vedremo presto sulla panchina della Juventus? Come si dice in questi casi, chi vivrà vedrà”.