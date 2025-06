PAGELLE E TABELLINO NORVEGIA-ITALIA 3-0: Spalletti in confusione, Nusa imprendibile

Voti e giudizi del match di Oslo tra la squadra di Spalletti e quella di Solbakken, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026

L’Italia crolla a Oslo contro la Norvegia nella sua prima partita di qualificazioni ai Mondiali del 2026 per gli Azzurri. Una partita senza storia, con tre ceffoni violenti presi nel primo tempo ad opera di Sorloth, Nusa e Haaland. Per la squadra di Spalletti, di gran lunga il peggiore, il primo posto nel girone diventa una chimera e il playoff diventa il vero obiettivo nella speranza di qualche scivolone degli uomini di Solbakken.

Pagelle Norvegia-Italia 3-0

Norvegia

Nyland sv

Ryerson 7

Ajer 6,5

Heggem 6,5. Dal 71′ Ostigard 6

Wolfe 6,5. Dal 74′ Pedersen 6

Odegaard 7

Berge 7

Thorsby 7. Dal 46′ Berg 6,5

Nusa 7,5. Dal 74′ Bobb 6

Sorloth 7. Dall’83’ Larsen sv

Haaland 6,5.

Ct: Solbakken 7

La Norvegia passeggia su un’Italia inerme e inerte che non reagisce agli schiaffi di Sorloth, Nusa e Haaland. Soprattutto il secondo è un vero e proprio fattore nel primo tempo, non solo con il gol. Di sicuro è lui il migliore in campo dei suoi e di conseguenza di tutti quelli che sono scesi in campo. Facilitato dagli errori azzurri, ma comunque assolutamente imprendibile.

Italia

Donnarumma 5,5

Di Lorenzo 4

Coppola 5

Bastoni 4

Zappacosta 4,5. Dal 71′ Orsolini 5

Barella 4,5

Rovella 4. Dal 46′ Frattesi 5

Tonali 4

Udogie 4,5. Dall’83’ Dimarco sv

Raspadori 5. Dall’83’ Ricci sv

Retegui 5. Dal 71′ Lucca 5

Ct: Spalletti 3

Di questa Italia non se ne salva mezzo. Centrocampo pessimo, inesistente, a Retegui non arriva lo straccio di un pallone: un lancio lungo dietro l’altro in mezzo ai due centrali che non lo fanno ovviamente respirare. E anche in difesa le cose non vanno meglio. Il responsabile non può che essere l’allenatore, che non riesce a trovare soluzioni e – pur complici delle assenze oggettivamente pesanti – compromette la qualificazione al Mondiale. Come dice Donnarumma: inaccettabile.

Arbitro: José María Sánchez (ESP) 6

Tabellino Norvegia-Italia 3-0

Marcatori: 14′ Sorloth (N), 34′ Nusa (N), 42′ Haaland (N)

Ammoniti: Thorsby (N), Berg (N)

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem (71′ Ostigard), Wolfe (74′ Pedersen); Odegaard, Berge, Thorsby (46′ Berg), Nusa (74′ Bobb; Sorloth (83′ Larsen), Haaland.

A disp.: Dyngeland, Selvik, Larsen, Gundersen, Pedersen, Aasgaard, Donnum, Schjelderup, Bobb, Johnsen.

Ct: Solbakken.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta (71′ Orsolini), Barella, Rovella (46′ Frattesi), Tonali, Udogie (83′ Dimarco); Raspadori (83′ Ricci); Retegui (71′ Lucca).

A disp.: Meret, Carnsesecchi, Gatti, Casadei, Rugani, Ranieri, Cambiaso.

Ct: Spalletti

Arbitro: José María Sánchez (ESP); Assistenti: Cabañero (ESP) – Prieto (ESP); IV Uomo: Ruiz (ESP); VAR: Munuera (ESP); AVAR: Gómez (ESP).

All’Ullevaal Stadion di Oslo presenti circa 26mila spettatori, che hanno esaurito l’impianto. Al seguito c’erano anche circa 850 tifosi italiani, che in varie parti dell’incontro non hanno potuto che contestare la squadra di Spalletti.