Nasce la nuova Inter di Chivu: subito tre innesti

Svolta nel calciomercato interista, con il grande ex in panchina possono arrivare tre nomi da lui indicati: ecco di chi si tratta

Il muro alzato dal Como per Fabregas ha spinto l’Inter ad accelerare per Cristian Chivu e mettere i presupposti per l’arrivo, in panchina, del romeno. Sarà lui a raccogliere l’eredità di Simone Inzaghi, il primo incontro tra il tecnico e la società nerazzurra non ha partorito la fumata bianca ma le basi sono state fissate e vanno limati soltanto gli ultimi dettagli, prima della firma del contratto e dell’inizio del nuovo ciclo.

Dialogo proficuo, tra l’ex allenatore della Primavera nerazzurra e i piani alti del club, in cui si sono iniziate a buttare giù le prime idee di costruzione della squadra. E’ una Inter che ha già due acquisti al suo attivo, ma altri ne arriveranno, logicamente. Partendo da una considerazione: Chivu ha usato largamente il 3-5-2 a Parma e dunque può mantenere l’intelaiatura di base che da anni vediamo per la compagine nerazzurra. Quanto ai rinforzi che potrebbe chiedere, si potrebbe partire proprio da alcuni elementi da lui valorizzati in gialloblù negli ultimi mesi, che andrebbero ad esaudire le richieste di Oaktree di ringiovanire la squadra. E del resto, parliamo di profili già nel mirino dei nerazzurri.

Dal Parma all’Inter, Bonny e non solo: i tre ‘preferiti’ di Chivu

Per l’attacco, uno dei nomi caldi per l’Inter, da un po’, è Bonny. Per il francese, si sta provando a chiudere quanto prima, per averlo a disposizione già per il Mondiale per Club, anche se la trattativa non è ancora decollata.

Ma ci sono anche altri nomi che Chivu potrebbe voler portare volentieri con sé all’Inter. Giovanni Leoni ha conquistato tutti e per lui le big sono pronte a scatenarsi, per i nerazzurri sarebbe fondamentale anticipare Milan e Juventus, tra le altre. E poi c’è Bernabè, che l’Inter segue da diverso tempo e che potrebbe rappresentare una carta importante per rinnovare il centrocampo.