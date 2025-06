Inter, scelto il post Inzaghi: verdetto Mourinho

Nerazzurri a caccia del nuovo allenatore, la decisione è stata presa: scelta choc sul portoghese

Simone Inzaghi non sarà più l’allenatore dell’Inter. Il tecnico piacentino lascia i nerazzurri dopo quattro stagioni ed è pronto ad una nuova avventura, destinazione Arabia Saudita. La conferma è arrivata sia dall’allenatore che dalla stessa società nerazzurra.

Inzaghi sarà al Mondiale per Club, ma alla guida dell’Al-Hilal: al club saudita avrebbe tra l’altro già chiesto Acerbi, Bastoni e Barella. Una situazione complicata per l’Inter, che oltre a dover cercare un nuovo allenatore, dovrà anche resistere ai possibili assalti sul mercato. I sauditi sono stati inseriti nel gruppo H con Real Madrid, Pachuca e Salisburgo.

Panchina Inter, la scelta ricade su Fabregas

Il club meneghino dovrà dunque trovare un nuovo allenatore e ha individuato in Cesc Fabregas la prima scelta, come testimonia l’incontro di Londra di questa sera. Resterà da capire se per il Mondiale per Club deciderà di affidarsi ad un traghettatore. Intanto però, sulla nostra pagina X, abbiamo chiesto a chi dovrebbe affidare l’Inter la propria panchina nella prossima stagione.

E il risultato non lascia dubbi. La scelta è ricaduta su Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como, votato dal 62,3% dei partecipanti. Una percentuale altissima, segno di come lo spagnolo sia decisamente apprezzato dal popolo nerazzurro. Trattare con il Como però non sarà facile e i lariani hanno già fatto sapere di voler continuare a puntare su Fabregas per costruire il proprio ambiziosissimo progetto.

Molto più indietro le altre opzioni. José Mourinho è stato scelto dal 17%. Il Fenerbahçe sarebbe disposto a liberare il tecnico portoghese, come vi abbiamo raccontato. Per lui sarebbe un ritorno, così come per le altre opzioni, anche se sotto altre vesti. Perché Cristian Chivu è stato scelto dal 13,2%. Lui che è stato tra gli autori della salvezza del Parma e che ha un passato da tecnico nelle giovanili nerazzurre oltre che da giocatore. Anche Patrick Vieira è stato un ex calciatore interista, ma la percentuale dei suoi consensi è risultata la più bassa: 7,5%. Il transalpino ha saputo rilevare in corsa il Genoa portandolo ad una tranquilla salvezza e conquistando una serie di ottimi risultati soprattutto tra le mura amiche del Ferraris.