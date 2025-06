Addio o permanenza con rinnovo: decisione presa su Inzaghi

Le ultime novità sulla panchina nerazzurra a poche ore dal summit decisivo

Resta o va via dopo la figuraccia col PSG in finale di Champions League? Scelta fatta sul futuro di Simone Inzaghi, il quale ha un altro anno di contratto con l’Inter ma, soprattutto, una ricchissima proposta dei sauditi dell’Al-Hilal a cui ha già detto sì. C’è un accordo di massima, come scritto da Calciomercato.it, ma manca ancora la decisione definitiva da parte del tecnico nerazzurro.

Sarà decisivo, da dentro o fuori il vertice tra lo stesso Inzaghi e la dirigenza interista in programma nella giornata di domani. Marotta farà un tentativo per proseguire l’avventura insieme, con tutte le difficoltà del caso. Certo è che l’allenatore piacentino si presenterà con meno potere contrattuale avendo perso, anzi straperso la finale di Champions League.

Ausilio è invece per il cambio in panchina, per insomma iniziare un nuovo ciclo ritenendo quello di Inzaghi sostanzialmente chisuo a Monaco di Baviera. Il nome per il dopo Inzaghi, suggestione De Zerbi (molto stimato in viale della Liberazione, questo è indubbio) a parte, rimane quello di Cesc Fabregas. In caso di chiamata dell’Inter, lo spagnolo potrebbe chiedere al Como di essere liberato.

Inter, i tifosi scaricano Inzaghi: “Meglio cambiare”

Troppo pesante e clamorosa la sconfitta col PSG in finale di Champions League, adesso più della maggioranza dei tifosi dell’Inter è ‘contro’ Simone Inzaghi. Calciomercato.it aveva chiesto loro se, per i nerazzurri, è meglio continuare con lui in panchina?

Il sondaggio X vede trionfare la seconda opzione: “No, meglio cambiare”.

📊MOMENTO SONDAGGIO Per l’#Inter è meglio continuare con Simone #Inzaghi in panchina? — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 2, 2025

Il divorzio con Inzaghi ha raccolto il 68,7% dei voti. Praticamente un plebiscito. Il restante 31,3% se l’è preso “Si, deve fare di tutto”.