Inter, inizia il dopo Inzaghi: due piste in Serie A, non solo Fabregas

Il tecnico piacentino può lasciare dopo il ko in finale di Champions: lo spagnolo e non solo tra i potenziali eredi per il club milanese

Una sconfitta, in una finale di Champions League, si può anche mettere in preventivo. Quello che era difficile immaginare, probabilmente, erano le proporzioni del ko dell’Inter contro il Psg, uno 0-5 mortificante che potrebbe avere anche una parte significativa nel cambio di rotta del club.

Simone Inzaghi può accettare la ricca offerta dell’Al Hilal, come raccontato da Calciomercato.it, e dire così addio ai nerazzurri, segnando la fine di un ciclo comunque importante. Il che avrebbe come ovvia conseguenza quella per l’Inter di pensare a chi possa prendere il suo posto, riflessioni naturalmente già in corso da parte della dirigenza milanese.

Ha destato una ottima impressione, in questa stagione, Cesc Fabregas, che potrebbe tentennare in caso di chiamata dell’Inter. Lo spagnolo piace a Marotta e del resto, nonostante il Como lo abbia blindato, il suo futuro non è ancora scritto. Per Fabregas ci aveva provato anche la Roma, la presenza dei nerazzurri sullo sfondo si avverte e una proposta di questo tipo sarebbe difficile da ignorare. Ma non è l’unico allenatore nei pensieri del club.

Inter, si riparte per un nuovo ciclo: piace Fabregas, ma anche il grande ex Vieira

La sensazione è che si possa volersi rivolgere ad allenatori esperti del contesto della Serie A. Un altro allenatore che ha fatto molto bene è stato Patrick Vieira, autore di una brillante salvezza sulla panchina del Genoa.

Il francese, a propria volta, non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro, valutando le potenziali offerte sul piatto provenienti da realtà importanti della Serie A e dall’estero. Per il grande ex, l’Inter potrebbe rappresentare una tentazione notevole. Soltanto le prossime ore potranno dirci, concretamente, verso quale strada si dirigeranno i nerazzurri.