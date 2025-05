Cambia l’allenatore, torna Tonali: colpo monstre in Serie A

Sandro Tonali pronto a tornare a giocare in Serie A dopo le due stagioni trascorse in Premier League: Milan snobbato, altro top club su di lui

Potrebbe durare meno del previsto l’esperienza di Sandro Tonali al Newcastle. Il centrocampista della Nazionale può fare ritorno in Serie A da assoluto protagonista, maturato in campo e fuori.

Il primo anno in Inghilterra l’ha trascorso con la sospensione a causa delle scommesse calcistiche. La sua autodenuncia è valsa una squalifica lunghissima, conclusasi solo ad inizio dell’attuale stagione. Tonali ha disputato quasi 40 partite con la maglia del Newcastle, centrando una qualificazione in Champions League importantissima per la sua squadra. E ha conquistato anche la Coppa di Lega inglese, battendo in finale il Liverpool.

Ma questo non basterà a trattenerlo. O almeno, il richiamo dell’Italia potrebbe essere ancora più forte. Anche il cambio allenatore può incidere parecchi. E non sarà il Milan ad a puntare su Sandro Tonali, venduto appena due anni fa al Newcastle per l’importante cifra di 64 milioni di euro.

“Tonali seguito dalla nuova dirigenza della Juventus”: l’annuncio a sorpresa

Da settimane tra i profili individuati dagli scout e dai membri dirigenziali bianconeri filtra il nome di Sandro Tonali per rilanciare il centrocampo della Juventus. Dopo i flop Koopmeiners e Douglas Luiz, serve un nome forte che dia garanzie. Sandro potrebbe incarnare il centrocampista ad hoc, abituato anche già ai ritmi in Serie A, cresciuto dopo l’esperienza in Premier League.

Secondo quanto riportato da Luca Momblano su Juventibus, con l’ingresso della nuova dirigenza l’interesse per Tonali è concreto: “Almeno uno, dei grandi nomi che sono stati accostati alla Juventus nelle scorse settimane è stato preso in carico anche dalla dirigenza entrante. Il nome è quello di Sandro Tonali”.

L’organizzazione dirigenziale nuova sta provocando diversi urti ed è prevista una profonda rivoluzione. La gestione Giuntoli è da reputare ai limiti del fallimento dopo appena due stagioni, per spesa sul mercato e rendimento della rosa. Oltretutto, Thiago Motta non è riuscito ad incidere in quei pochi mesi a Torino, facendo perdere crediti all’uomo che ha portato il tecnico sulla panchina bianconera. Con Comolli, ex presidente del Tolosa, e Chiellini può cambiare musica.

Tonali è il profilo principale per la calda estate, ma la dirigenza bianconera ora deve risolvere il rebus allenatore. Igor Tudor pubblicamente ha chiesto di sapere presto novità sul suo futuro: andrebbe al Mondiale per club solo se confermato. La presidenza è più cauta. Di certo c’è che si sono fatti sfuggire Antonio Conte, rimasto al Napoli e unico vero grande obiettivo fino alla scorsa settimana.