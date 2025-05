Reijnders ceduto come Tonali: c’è già la data dell’addio al Milan

Reijnders come Tonali, spunta la data del possibile addio al Milan. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del centrocampista olandese

Sono settimane già decisive in casa Milan dopo la fallimentare stagione che sta per volgere al termine. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, il primo volto nuovo arriverà a rinforzare la dirigenza ed è Igli Tare: l’ex Lazio assumerà il ruolo di direttore sportivo e dirigerà il mercato dei rossoneri.

Oltre alla questione allenatore, il ds dovrà risolvere anche la situazione legata al futuro di Reijnders. La paura più grande, che aleggia ormai da qualche giorno, è quella di perdere il centrocampista olandese: il big del Milan rischia seriamente di fare la fine di Sandro Tonali. La situazione è analoga a quella dell’ex rossonero, perché nelle prossime settimane anche Reijnders potrebbe ricevere un’offerta dalla Premier League da capogiro, di quelle irrinunciabili. Proprio come successe due estati fa con il centrocampista della Nazionale.

Come confermato alla redazione di Calciomercato.it, il Manchester City di Pep Guardiola è intenzionato ad avanzare la prima proposta ed a mettere sul piatto ben presto circa 70 milioni di euro. Cifre di fatto irrinunciabili per il Milan e per qualsiasi altro club italiano.

Reijnders-Manchester City, pronto l’assalto: gli aggiornamenti

Stando alle ultime indiscrezioni, la prima offerta dei Citizens potrebbe arrivare al termine del campionato. A partire dalla prossima settimana, dunque, ogni giorno potrebbe essere buono per l’assalto del club inglese.

Reijnders, come Tonali, non vuole lasciare il Milan. Tuttavia, di fronte a tali cifre il club rossonero darà il via libera alla sua cessione ed il centrocampista olandese, dal canto suo, non direbbe di certo no a Pep Guardiola. Sono giorni e settimane decisive, dunque, anche per il futuro di Reijnders.