Giuntoli out, ma non basta | Bufera Juve: “Cosa fa Elkann?”

Il dirigente messo alla porta a Torino, ennesima rivoluzione ma i tifosi si scatenano, sui social, contro i piani alti del club

Sono ore delicatissime, molto più del previsto, alla Juventus. Il club bianconero è stato innanzitutto spiazzato dagli ultimi sviluppi per la panchina. Conte resterà al Napoli, dunque niente ritorno a Torino su cui molti contavano. Adesso c’è da risolvere il rebus allenatore, per il dopo Tudor potrebbe esserci Gasperini ma si capirà qualcosa di più solo nei prossimi giorni. La notizia più eclatante, comunque, è quella dell’addio di Giuntoli.

Si è giunti alla rottura, con il direttore tecnico, che ha pagato scelte di mercato non efficaci, su tutte quella di affidare il nuovo corso a Thiago Motta, e rapporti con lo spogliatoio molto tesi. La notizia, al netto del bilancio dei due anni di Giuntoli in bianconero, viene accolta favorevolmente dai tifosi, che però in molti casi la rielaborano in maniera critica. Sostenendo che gli errori di Giuntoli partono da lontano e in particolare dal comportamento del resto della dirigenza e di John Elkann. Ecco una carrellata di post apparsi su ‘X’:

La dirigenza ha sbagliato a dare pieni poteri a #Giuntoli.

I commercialisti sanno fare bene i bilanci…ma non possiamo pretendere capiscano di calcio.

Adesso si pone rimedio con nuovi inserimenti ma la scelta del nuovo tecnico chi la farà?#Juventus — Guido la Vespa™ (@virgo1972_) May 30, 2025

Attribuire l’intero fallimento di questa stagione a #Giuntoli è da pazzi. Dov’è stata la dirigenza? Andrea Agnelli c’ha sempre messo la faccia (nel bene e nel male). Dov’è e dov’è stato John Elkann? — NonLoSo (@_Non_LoSo) May 30, 2025

Ci avevo creduto dal minuto 0 nonostante parecchi segnali strada facendo fossero allarmanti..mi ero fatto influenzare dalla gente che conta del Web Juve (mea culpa)..ma finalmente: È F I N I T A Padre tempo ha operato in silenzio Arrivederci a mai più #Giuntoli — Batman Bianconero (@Batman_BN) May 30, 2025

Questa è la notizia più importante di tutte. Più importante dell’eventuale cambio di allenatore.#Giuntoli è stata un’allucinazione collettiva. Tra i peggiori DS di sempre.#Juventus https://t.co/xMwZh3EBJA — Diego🍀 (@DiegoVaschetti) May 30, 2025

Io sono il primo a gioire per l’eventuale allontanamento di #Giuntoli dalla #Juve, ma siete convinti che #Comolli sia l’uomo giusto? Uno che va dicendo (semplificando) che x comprare un giocatore basta guardare le statistiche??? — AndreanoncèpiùriposoZeta🇮🇹 (@AndreazaccaAZ38) May 30, 2025

Uno che regala il miglior giovane difensore europeo (finito subito al Real), per poi essere costretto a prendere #Kelly a cifre ben superiori, puoi solo accompagnarlo alla porta prima che faccia altri danni.#Giuntoli — Rising Wings (@Tony__M16) May 30, 2025

nessuno si ricorda il primo anno di Marotta alla Juve con Del Neri… io attualmente non vedo DS migliori di lui in circolazione! Certo probabilmente #giuntoli andrebbe supportato con uno un po’ poi capace di Ferrero e del suo amico fantasma che non ricordo nemmeno il nome! pic.twitter.com/pXiXEnBEdi — Mr. ZED 🐝 🇮🇹 (@Mr_Zed) May 29, 2025

#Conte resta al Napoli, #Allegri va al Milan e #Gasperini alla Roma. Intanto noi ripensiamo alla dirigenza e non abbiamo: una squadra competitiva, un mercato imbastito, un progetto sensato, un obiettivo realistico da raggiungere.

Ditemi voi.#Juventus #Juve #Giuntoli #Tudor pic.twitter.com/TTuX3dclDh — Il Signore degli Anelli (di cipolla) (@TLofOnionRings) May 30, 2025

Insomma, secondo molti l’addio di Giuntoli, pur doveroso, non è certo la panacea di tutti i mali. E la preoccupazione per il futuro della Juventus è notevole, dato che al momento non si intravede una svolta in grado di riportare subito il club ai vertici.