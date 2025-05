Juventus-Giuntoli rottura totale: è arrivata la comunicazione dell’addio

Clamoroso ribaltone in casa bianconera: il Direttore sportivo ex Napoli via da Torino. Sta succedendo proprio in questi istanti

La notizia era nell’aria ormai da qualche giorno, ora appaiono esserci sempre meno dubbi: Cristiano Giuntoli e la Juventus sono pronti a separarsi. In casa bianconera ci si appresta a vivere l’ennesima estate calda.

L’ex Napoli era finito nel mirino della critica e della proprietà dopo una stagione ritenuta fallimentare. Tanti soldi spesi per giocatori che non hanno reso come avrebbero dovuto e un allenatore, Thiago Motta, esonerato prima che finisse il campionato. Un fallimento, dunque, su tutta la linea: dire addio a Giuntoli per la Juve è apparso, quindi, inevitabile.

Ma il club bianconero è pronto a cambiare davvero tutto in dirigenza. Ora a rischiare è anche Scanavino: il giudizio nei suoi confronti, d’altronde, è negativo. La nota positiva, invece, è rappresentata da Giorgio Chiellini che dovrebbe essere promosso, diventando una figura sempre più importante e decisionale all’interno Juventus. Negli ultimi giorni, inoltre, si è parlato tanto dell’arrivo Damien Comolli, dimessesio dalla carica di presidente del Tolosa.

Juventus, rivoluzione totale: il punto della situazione

La Juventus si appresta a preparare un Mondiale per club nel caos più totale. La Vecchia Signora, d’altronde, dovrà accogliere ben presto un nuovo direttore sportivo, oltre che un allenatore.