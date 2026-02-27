Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Baschirotto non recupera per Cremonese-Milan, tegola Cremonese

Foto dell'autore

Non arrivano buone notizie per la Cremonese in vista della partita di domenica contro il Milan, fondamentale per il cammino dei grigiorossi in questo campionato.

Federico Baschirotto
Baschirotto salta Cremonese-Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Raggiunta al terzultimo posto da Lecce e Fiorentina, la Cremonese deve cambiare marcia se non vuole rischiare di dire addio alla Serie A dopo un’ottima prima parte di stagione.

Contro il Milan sarà battaglia in campo con la squadra di Davide Nicola alla ricerca di quei punti che possano avvicinare la formazione alla salvezza. I grigiorossi dovranno fare a meno, però, del proprio leader difensivo con Federico Baschirotto che non recupererà per la partita contro gli uomini di Massimiliano Allegri.

Il problema muscolare che ha colpito Federico Baschirotto costringerà il centrale a non esserci contro il Milan in una partita importante anche per il campionato dei rossoneri. Dopo il ko contro il Parma il Milan è chiamato a fare punti per non vedere a rischio la propria qualificazione alla Champions League.

/7
1129

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

3 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

4 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

6 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

7 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie