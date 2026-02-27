Non arrivano buone notizie per la Cremonese in vista della partita di domenica contro il Milan, fondamentale per il cammino dei grigiorossi in questo campionato.
Raggiunta al terzultimo posto da Lecce e Fiorentina, la Cremonese deve cambiare marcia se non vuole rischiare di dire addio alla Serie A dopo un’ottima prima parte di stagione.
Contro il Milan sarà battaglia in campo con la squadra di Davide Nicola alla ricerca di quei punti che possano avvicinare la formazione alla salvezza. I grigiorossi dovranno fare a meno, però, del proprio leader difensivo con Federico Baschirotto che non recupererà per la partita contro gli uomini di Massimiliano Allegri.
Il problema muscolare che ha colpito Federico Baschirotto costringerà il centrale a non esserci contro il Milan in una partita importante anche per il campionato dei rossoneri. Dopo il ko contro il Parma il Milan è chiamato a fare punti per non vedere a rischio la propria qualificazione alla Champions League.