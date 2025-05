Scambio più soldi: ecco l’offerta dell’Inter alla Lazio

Arriva la proposta dei nerazzurri al patron laziale Lotito: secco no dei capitolini allo scambio con gli ex campioni d’Italia

L’Inter si prepara alla finalissima di Champions League, in programma sabato sera a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

I nerazzurri vogliono mettersi alle spalle la delusione per lo scudetto perso al fotofinish nel duello con il Napoli, con l’obiettivo di riportare il massimo trofeo continentale nella bacheca di Viale della Liberazione 15 anni dopo il trionfo targato Mourinho.

Intanto impazzano i rumors sul futuro in panchina di Simone Inzaghi, ingolosito dalla faraonica offerta proveniente dall’Arabia Saudita da parte dell’Al-Hilal. Il tecnico piacentino per il momento non ha preso una decisione definitiva e sul tavolo c’è anche l’offerta di rinnovo dell’Inter per proseguire il ciclo a Milano.

Inzaghi ha rimandato ogni valutazione dopo la finalissima di Champions e dato appuntamento alla società nella prima settimana di giugno, lasciando tutti nell’incertezza su quello che sarà il futuro: “Se ci saranno i presupposti continueremo insieme“, la frase sibillina dell’ex Lazio.

Calciomercato Inter, Asllani sul piatto per Rovella: secco no di Lotito

L’allenatore per continuare il matrimonio con l’Inter chiede un massiccio intervento sul mercato e rinforzare adeguatamente la rosa, visto che alcune seconde scelte non si sono dimostrate all’altezza. Come ad esempio Asllani, che non è riuscito a compiere il definitivo salto di qualità alle spalle del titolarissimo Calhanoglu malgrado le chance che gli ha concesso Inzaghi.

L’albanese potrebbe quindi finire sul mercato e in qualche scambio per arrivare ad altri obiettivi, con l’Inter che nel frattempo lo avrebbe proposto alla Lazio in cambio di Rovella secondo quanto affermato dal giornalista Orazio Accomando. Il centrocampista biancoceleste sarebbe sulla lista della spesa degli ex campioni d’Italia, che per convincere il patron Lotito avrebbero offerto il cartellino del nazionale albanese oltre a un importante indennizzo. Proposta al momento seccamente rifiutata dalla Lazio, anche se non è da escludere un nuovo rilancio dell’Inter.

Nei mesi scorsi il possibile interesse dei nerazzurri per Rovella era stato svelato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it dal giornalista de ‘La Repubblica’ Franco Vanni.