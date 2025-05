Serie A in subbuglio, sognano anche loro Allegri. Ma si scalda Thiago Motta

Pronto il valzer delle panchine nel campionato italiano mentre il tecnico toscano resta il più ambito: oltre a Motta possibile clamoroso ritorno

Sono i giorni più caldi per quanto riguarda il futuro della Serie A e dei suoi club, con il valzer degli allenatori prontissimo a partire e a regalare verosimilmente qualche colpo di scena. Il Milan cambierà guida tecnica dopo aver appena preso Tare come nuovo ds, la Juventus dovrebbe fare lo stesso anche se non è del tutto scontato. La Roma da settimane, anzi mesi, è a caccia del nuovo allenatore e ora anche la Lazio con tutta probabilità comincerà un nuovo progetto dopo appena un anno.

E ovviamente il Napoli, che rischia di salutare il condottiero del quarto scudetto. Ed è proprio Conte che potrebbe dare il via a un certo domino delle panchine, con Allegri già pronto a sostituirlo come era stato qualche anno fa alla Juventus. Nell’ambito di questo ormai tradizionale valzer bisognerà fare attenzione anche a un paio di cavalli di ritorno niente male, con la Lazio e Baroni che stanno valutando seriamente il divorzio dopo la disfatta con il Lecce. La società biancoceleste presto incontrerà il tecnico, con cui i rapporti non sono più idilliaci da qualche mese, complice il mercato di gennaio.

Dal fischio finale di domenica è partita una sorta di scaricabarile reciproco: la società imputa all’allenatore la gestione e i risultati degli ultimi mesi, Baroni invece se l’è presa con la squadra ma pure col club per avergli lasciato una rosa risicata e incompleta. Anche a gennaio. La Lazio sta già cercando i sostituti, come vi abbiamo raccontato Gilardino e Conceicao sono due delle alternative, a cui si aggiungono altri tecnici emergenti come Klose e Vieira. Il preferito in assoluto, in realtà, sarebbe Vincenzo Italiano, ma è pronto a restare al Bologna – che dà più garanzie – e comunque il Milan sarebbe avanti in caso di addio a sorpresa.

Lotito pensa a Thiago Motta e sogna Allegri, Fabiani spera nel ritorno di Sarri

Le altre sarebbero più o meno tutte scommesse, che la piazza mal sopporterebbe. A tal proposito, secondo ‘Il Messaggero’ nella lista di Lotito ha scalato prepotentemente le gerarchie Thiago Motta che sta cercando una panchina per rilanciarsi dopo il flop alla Juventus. Ma, come vi abbiamo già raccontato, senza fretta: vuole valutare tutte le opzioni dopo aver detto no all’Arabia. Nel comunicato di ieri, il club biancoceleste ha sottolineato la sua ambizione, così tempi e modi avevano fatto pensare addirittura ad Allegri.

Il patron laziale sognerebbe lui, già una decina di anni fa ci aveva provato ma senza trovare il giusto feeling. Ma il mister livornese, oltre che a un passo dal Napoli, appare fuori portata anche per questioni economiche. L’altro clamoroso scenario è quello di un ritorno di Maurizio Sarri, nonostante le dimissioni e l’addio burrascoso in società e soprattutto nella piazza biancoceleste è ancora apprezzatissimo. Senza coppe, con un progetto giovani, può essere l’ideale riprendere da dove si era interrotto tutto oltre un anno fa.

Secondo il quotidiano è una soluzione su cui spinge da mesi Fabiani, che avrebbe pure sondato in gran segreto gli umori dello spogliatoio, convinto di poter fermare la possibile emorragia di big. Ma anche qui bisognerebbe fare in fretta, anche se Lotito non è il tipo da cavalli di ritorno, anzi. In ogni caso l’addio di Baroni non è ancora stato deciso, se non ci saranno alternative valide e convincenti, non è addirittura da escludere un inaspettato dietrofront con permanenza annessa.