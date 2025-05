Avventura finita, addio Inter: “Accetta l’offerta della Juve”

David e non solo, sprint dei bianconeri sul calciomercato. Intreccio con gli storici rivali

La Juve che verrà è ancora un grosso punto interrogativo. Conte o non Conte, Giuntoli resta o lo mandano via. Intanto il secondo è molto attivo sul calciomercato, vedi l’assalto a Osimhen (ma il sogno è Gyokeres) e quello a Jonathan David con il tentativo di sorpasso a Napoli e Inter.

Come raccolto da Calciomercato.it, dopo una prima offerta da 5 milioni di euro più bonus che non ha ottenuto il gradimento dell’entourage di David, il club di Exor valuta di alzare la proposta con la possibilità di trovare un punto di incontro sulla base di oltre 7 milioni netti per le prossime cinque stagioni, commissioni e bonus alla firma esclusi.

Dall’attacco alla difesa, con Giuntoli che sarebbe tornato sulle tracce di un vecchio obiettivo. Ovvero su Jakub Kiwior, profilo che al Football director piace molto fin dai tempi di Napoli. Per ‘Footballinsider247’ i bianconeri fanno sul serio per il polacco, che si è ripreso una maglia da titolare negli ultimi mesi della stagione grazie all’infortunio di Gabriel Magalhaes.

L’ex Spezia sa bene di non essere affatto un intoccabile per Arteta, così starebbe di nuovo meditando l’addio ai ‘Gunners’. Coi quali, dal gennaio 2023, il classe 2000 di Tychy ha:

Disputato 67 partite, di cui 17 in Premier;

Segnato 3 gol;

Fornito 5 assist;

Vinto una Supercoppa nel 2023/2024.

Niente Inter, Kiwior vuole la Juventus

Su Kiwior ci sarebbe di nuovo pure l’Inter, ma per la medesima fonte il venticinquenne è maggiormente predisposto al trasferimento alla Continassa. “Accetterà l’offerta della Juventus”, titola il sito inglese convinto che il difensore di piede mancino andrà via da Londra per far ritorno in Italia, sponda bianconera.

Ha un contratto ancora lungo coi ‘Gunners’, precisamente fino a giugno 2028, per cui la Juve potrebbe impostare l’operazione con la formula del prestito più diritto di riscatto oppure obbligo legato a determinate condizioni.