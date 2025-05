Operazione da 120 milioni: in Serie A non c’è solo la Juve su Theo Hernandez

Grosse novità si preannunciano al Milan e non solo nell’area tecnica: alcuni big, tra cui il terzino francese, potrebbero dare l’addio al ‘Diavolo’ nel mercato estivo

La disastrosa stagione del Milan è sotto gli occhi di tutti, con il ‘Diavolo’ che cambierà in primis nuovamente la guida tecnica in estate.

Dopo Fonseca anche la ‘cura’ Conceicao non ha dato i frutti sperati, con la squadra rossonera fuori dalle competizioni internazionali e che la scorsa settimana si è arresa anche al Bologna nella finale di Coppa Italia. Il flop di Roma certifica l’annata fallimentare del Milan, alla ricerca anche di un nuovo Direttore sportivo per il rimpasto in dirigenza.

Nelle ultime ore sono tornate con prepotenza in auge le voci su Igli Tare, nuovamente in pole per ampliare l’area tecnica del Milan. Prossimamente andrà in scena un altro summit con l’Ad Furlani, dove potrebbe arrivare la fumata bianca decisiva per l’arrivo dell’ex Lazio a Milanello.

Calciomercato Milan, Guardiola pensa al doppio colpo: Reijnders più Theo Hernandez

Tare, in caso di sbarco al Milan come nuovo Ds, inizierà subito a pianificare le strategie di mercato oltre alla scelta sul prossimo allenatore.

In Via Aldo Rossi inoltre tengono banco i rumors sull’addio di alcuni big, dove spicca in particolare Theo Hernandez. Di recente il terzino è stato accostato anche alla Juventus e la sua situazione resta complicata visto il contratto in scadenza solamente tra un anno. Sulle tracce del nazionale francese ci sarebbero sempre Real Madrid e Manchester City, oltre a un’altra compagine italiana come scrive il portale britannico ‘TeamTalk’. Theo Hernandez preferirebbe restare in Serie A e la strada sarebbe quindi tutta in salita per i ‘Citizens’ di Pep Guardiola, che in casa Milan punterebbero soprattutto sull’ingaggio di Reijnders.

Il City avrebbe messo l’olandese in cima alla lista della spesa per il centrocampo, con la dirigenza del ‘Diavolo’ che chiederebbe però circa 90 milioni di euro per dare il via libera all’operazione. Altri 30 milioni invece servirebbero per Theo Hernandez, per un’affare complessivo da 120 milioni di euro. Occhio Milan: Guardiola e il Manchester City fanno sul serio.