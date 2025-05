Juventus e Milan, due problemi in uno? Vlahovic-Theo Hernandez, ecco la risposta

A novanta minuti dal termine del campionato di Serie A, con tutto ancora in ballo, impazzano le voci di calciomercato

Una sola partita per decidere il destino di una stagione intera. La trentottesima giornata del massimo campionato italiano di calcio, prevede gli anticipi che decreteranno la vittoria dello Scudetto tra Napoli e Inter al venerdì.

Domenica, invece, si deciderà tutto il resto. Dal quarto posto, ultimo utile per l’approdo alla prossima edizione della Champions League, al quinto e sesto, rispettivamente per l’Europa e la Conference League. Guardando più in basso, due squadre dovranno fare compagnia al Monza di Alessandro Nesta in Serie B, con Empoli, Lecce, Venezia e Parma tutte impegnate per non farsi risucchiare dal vortice della retrocessione.

Ma si giocherà anche sabato, due le partite che non hanno niente da dire a livello di obiettivi. Un velo di malinconia per il Milan, ormai fuori dalle posizioni che portano in Europa, che ospita i brianzoli del grande ex Adriano Galliani, mentre il Bologna festeggerà davanti al proprio pubblico la storica conquista della Coppa Italia, affrontando il Genoa di Patrick Vieira.

Nel frattempo, però, le indiscrezioni di calciomercato non si fermano e riguardano giocatori che potrebbero disputare gli ultimi minuti con le maglie che indossano attualmente. È il caso di Theo Hernandez, in scadenza di contratto col Milan tra un anno, stessa situazione di Dusan Vlahovic e la Juventus.

Juventus e Milan, due problemi in uno: scambio Vlahovic-Theo Hernandez, non ci sono dubbi

Due situazioni che le rispettive dirigenze devono risolvere, anche in fretta. Per l’esterno francese, da tempo è in ballo una trattativa per il prolungamento di contratto, ma le richieste del suo entourage sono state ritenute sempre troppo alte dalla dirigenza rossonera. E adesso la situazione vive una fase di stallo.

In tutto questo, è tornata in auge la voce che vorrebbe la Juventus interessata a Theo Hernandez, operazione che sarebbe legata alla partenza di Andrea Cambiaso. L’ingaggio dell’ex Real Madrid non è dei più bassi, anzi, e Giuntoli ha messo una sorta di tetto ai salari per abbassare proprio il monte degli emolumenti. Situazione che ha portato anche alla rottura, praticamente immediata, con gli agenti di Vlahovic quando si è parlato di un eventuale prolungamento.

I contatti sono fermi a mesi fa e non riprenderanno, nell’ultimo anno di contratto rimanente il serbo andrebbe a percepire 12.5 milioni di euro netti, una cifra enorme. Da qui, la necessità di dirsi addio, prima possibile. E da qui anche la suggestione di uno scambio che potrebbe risolvere due problemi in uno per le società, già in affari nella scorsa sessione di mercato estiva. Con i costi dei cartellini che sarebbero praticamente quasi equiparati, intorno ai 30 milioni di euro

Chiaramente, si tratta solo di una idea, non esistono trattative concrete e il Milan spera sempre di arrivare ad un accordo con Theo Hernandez. Ma un eventuale cambio di maglia tra i due risolverebbe situazioni intricatissime da sbrogliare e, probabilmente, andrebbe a colmare anche dei buchi nelle rispettive rose. Altrettanto chiaramente, Vlahovic e Theo dovrebbero comunque abbassare le richieste economiche.

Dunque, un’operazione difficile, se non impossibile, che però potrebbe segnare un nuovo punto di partenza per entrambi, vogliosi di dimostrare il proprio valore lontano dalle attuali squadre. Come detto, è solo una suggestione, ma nel frattempo, grazie all’intelligenza artificiale, abbiamo creato la foto con i nuovi colori sociali addosso: stanno bene, no?