Tradimento clamoroso, ha già detto sì: dice addio al Milan, ma resta in Serie A

Scenario incredibile per uno dei veterani più importanti del club rossonero finito nel mirino di un’altra big italiana

Un’ultima giornata di campionato, poi sarà tempo solo di futuro. Di certo il Milan non vede l’ora che finisca questa stagione maledetta che ha riservato (quasi) solo delusioni, un po’ a tutti i livelli. L’unica gioia è stata quella della Supercoppa, ma comunque effimera visto che gli obiettivi più importanti sono poi stati tutti falliti. A partire dalla brutta eliminazione in Champions League al playoff per mano del Feyenoord dopo aver sprecato la qualificazione diretta agli ottavi.

Passando per la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna con una partita brutta, concludendo con il piazzamento finale che non è ancora deciso ma che al momento dice nono posto in classifica con due punti di ritardo da Bologna e Fiorentina. In ogni caso, i rossoneri saranno fuori dalle coppe europee. Un disastro totale, con tanto di allenatore cambiato a fine dicembre: “Di certo il Milan non può fare questa stagione“, ha detto Sergio Conceicao dopo la sua ultima panchina da allenatore del Diavolo. Il portoghese è stato espulso e squalificato per un turno, per cui salterà l’ultima col Monza.

La dirigenza, in attesa di capire se arriverà o meno un Ds, dovrà ripartire quasi da zero o comunque decidere le sorti in primis di alcuni big. Pulisic, Reijnders, Leao, Maignan e Theo Hernandez sono i giocatori più importanti e la maggior parte dovrebbero restare. Ma occhio al City pronto all’assalto per l’olandese, ma potrebbe profilarsi soprattutto un altro assalto incredibile dalla Serie A per Theo.

Theo Hernandez alla Juve: lo scenario incredibile

Saranno settimane importanti per il futuro del Milan e dei suoi veterani in primis, dai Maignan a Leao e Theo Hernandez. Ad ora il più sicuro di restare è il portoghese, al netto di eventuali proposte indecenti. Per i due francesi servirebbe un rinnovo tutt’altro che scontato, ma in particolare più in bilico di tutti c’è il terzino ex Real. I Blancos potrebbero riportarlo a casa, ma è spuntato un altro scenario incredibile.

Secondo Matteo Zorloni di ‘TeleLombardia’, addirittura la Juventus si starebbe muovendo per Theo Hernandez e la possibilità è quella di una proposta simile a quella che a gennaio ha presentato il Como per strapparlo subito ai rossoneri. L’esterno classe ’97 avrebbe già espresso il suo gradimento per l’eventuale approdo in bianconero e in tal senso l’assenza del calciatore a Roma – per infortunio – non sarebbe una casualità secondo lo speaker. Un’operazione che comunque è legata alla cessione di Andrea Cambiaso, che quindi dovrebbe liberare il posto per Theo.