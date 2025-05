Dal Napoli al Milan, affare enorme con scambio

Le ultime di calciomercato mettono in evidenza la possibilità di un’operazione clamorosa per azzurri e rossoneri. Ecco tutti i dettagli

Con la fine della stagione, torna prepotentemente alla ribalta il calciomercato. Numerosi gli affari già portati a termine o quasi sia in Italia che, soprattutto, all’estero. Le ultime indiscrezioni tirano in ballo due big di Serie A, Napoli e Milan, a proposito di una possibile clamorosa operazione.

Stando alle indiscrezioni di ‘CaughtOffside’, azzurri e rossoneri guardano in casa Liverpool per rinforzare le rispettive rose. In particolare al reparto offensivo dei ‘Reds’ di Slot, che dopo aver stravinto la Premier League si preparano a una campagna acquisti estiva di assoluto livello. Prima di comprare, però, dovranno fare qualche uscita. E anche importante.

Come raccontato da Calciomercato.it, non è incedibile Luis Diaz. E a quanto pare, anzi a maggior ragione non può esserlo Darwin Nunez, autore di una stagione lontana dalle attese: 7 i gol, altrettanti gli assist dell’uruguaiano per il quale tre anni fa vennero spesi oltre 80 milioni di euro.

Slot vorrebbe un nuovo centravanti da mettere affianco a Momo Salah, il quale alla fine ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027. Scade un anno più tardi, nel 2028, quello dell’ex Benfica su cui, come riporta la fonte inglese, hanno messo gli occhi tanti club. Inclusi, per l’appunto, Milan e Napoli.

Dall’Inghilterra: anche Milan e Napoli su Darwin Nunez

Secondo la medesima fonte, la società di Aurelio De Laurentiis ha già avuto dei colloqui con l’entourage di Nunez. Del resto è tra le più attive sul mercato, vedi le trattative serrate con due giocatori liberi di accasarsi altrove a parametro zero: Kevin De Bruyne e Jonathan David.

Quella per il canadese, obiettivo concreto pure dell’Inter (e attenzione alla Juve), conferma come il Napoli abbia l’intenzione di aggiungere un attaccante di spessore internazionale al proprio reparto avanzato.

Da qui l’interesse e i movimenti pure in direzione Nunez, nel mirino anche di altre big europee come saudite, vedi l’Al-Hilal che è forse l’unico disposto ad ‘accontentare’ il Liverpool mettendo sul piatto una cifra molto importante. Per ‘CaughtOffside’, comunque, gli inglesi sarebbero aperti pure a un’operazione di scambio.