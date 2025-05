Luis Diaz, numeri strepitosi: perché si è scatenata un’asta | CM.IT

Le ultime di Calciomercato.it sul futuro dell’attaccante colombiano fresco vincitore della Premier con il Liverpool

Luis Diaz nel mirino della Serie A? Non è utopia o fantamercato: il colombiano è un nome molto caldo per la prossima estate e, anche dopo il rinnovo di Salah, alcune società nostrane hanno preso informazioni sul suo contratto, in scadenza nel 2027.

Come appreso da Calciomercato.it, risultano già esserci dei contatti tra il suo entourage e i club italiani più importanti. In particolare con il Milan, che tra gli obiettivi per la prossima stagione ha anche quello di rinforzare in maniera importante il reparto avanzato. Il club rossonero non farà la Champions, però resta uno dei più affascinanti al mondo, uno di quelli in Europa con più appeal.

Costato circa 54 milioni di euro nell’estate 2022, Luis Diaz è reduce da una stagione molto positiva sul piano personale. Lo scorso 27 aprile ha messo il timbro, il dodicesimo in campionato, nel match col Tottenham (5-1 il punteggio finale) che ha regalato alla squadra di Slot la vittoria aritmetica della Premier League. La prima da quando indossa la gloriosa maglia dei ‘Reds’, coi quali aveva già vinto altri 4 trofei: 1 FA Cup, 2 Carabao Cup e 1 Community Shield.

Diaz ha vinto tanto anche in Portogallo, con il Porto. Dal 2019 al gennaio 2022:

2 Liga Portugal;

2 Taça de Portugal;

Supercoppa.

Si è preso tutto anche in Colombia, con lo Junior Barranquilla.

Il rinnovo di Salah spinge Luis Diaz lontano da Liverpool

Alla bacheca di Luis Diaz manca solo la Champions League, competizione che l’anno prossimo potrebbe non disputare. O giocare ma non con il Liverpool. Secondo quanto raccolto ulteriormente da CM.IT, il classe ’97 può lasciare i ‘Reds’ nella prossima finestra estiva.

Con il rinnovo di Salah, il colombiano corre il rischio di non avere la vetrina che merita, anche se i due giocano pure insieme e hanno caratteristiche differenti.

Come sempre, poi, la differenza vera la faranno le eventuali offerte. Diaz in uscita può far gola ad altre big di Premier, che avrebbero senz’altro la possibilità di garantire cifre più alte rispetto alle società nostrane, Milan incluso.

In carriera Luiz Diaz ha disputato 418 partite coi club. Il bottino è di:

104 gol;

52 assist;

14 titoli (un trofeo ogni 30 partite).

Con la Nazionale, invece, ha messo a segno 18 reti in 63 incontri.

Chiesa verso l’addio al Liverpool: ostacolo ingaggio

Come evidenziato a TIAMOCALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, destinato a lasciare Liverpool dopo appena un anno potrebbe essere il suo compagno di reparto Federico Chiesa

Impiegato da Slot soltanto in 13 occasioni, con 2 gol e altrettanti assist, l’ex Juventus potrebbe voler tornare in Italia pure in ottica Nazionale. Il Liverpool è ben disposto a cederlo, ma c’è il problema ingaggio che è di circa 9 milioni di euro lordi. Tanti per un calciatore che non dà grandi garanzie sul piano fisico.

Un club di Serie A potrebbe provarci con la formula del prestito più obbligo di riscatto condizionato, magari a un determinato numero di presenze. Il figlio d’arte è particolarmente apprezzato da Simone Inzaghi, dal Napoli, dalla Roma e dallo stesso Milan. In passato ci sono stati dei contatti anche con il Fenerbahce ed alcune società turche.