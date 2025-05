Allegri-Conte-Inzaghi tra scelte fatte e ‘tradimenti’: cosa sta succedendo in A

Le ultime novità sul futuro del tecnico del Napoli, dell’ex Juve e del manager interista

Sono giorni caldi, caldissimi, per il valzer delle panchine. Nell’ultima settimana di campionato, e a pochi giorni dalla finale di Champions del 31, si definiranno alcuni incastri per il prossimo mosaico della serie A. Un mosaico rinnovato, destinato ad avere riflessi anche sul puzzle europeo, soprattutto dopo l’atteso addio di Farioli all’Ajax. Il tecnico italiano ha ufficializzato la sua separazione con i lancieri con un comunicato. Nessuna sorpresa: il finale sarebbe stato lo stesso anche in caso di vittoria del titolo poi vinto dal PSV.

Accostato nelle scorse settimane alla Roma anche in virtù della stima di Ghisolfi, l’ex Nizza ha molto mercato all’estero ed è uno dei candidati del Bayer Leverkusen. Il club tedesco, infatti, ha dovuto abbandonare la pista Fabregas e sta valutando altri altri profili. Nel frattempo, gli olandesi hanno scelto Ten Hag come allenatore della prossima stagione.

Perché Allegri direbbe sì al Napoli

Tornando ad Allegri, come raccontiamo da tempo su Calciomercato.it e sul nostro canale youtube, il livornese resta il preferito del Napoli in caso di partenza di Conte. Il tecnico salentino punta al ritorno a Torino, dove è il numero uno della lista della proprietà e della dirigenza, con Chiellini sempre più coinvolto nelle dinamiche del club.

Allegri ha un ottimo rapporto con De Laurentiis. A Napoli tra l’altro troverebbe un Ds come Manna e l’attaccante che ha sempre voluto alla Juve: Romelu Lukaku. Restano da chiarire le modalità di una separazione tra Conte e il club azzurro, ma non ci aspettiamo eventualmente una battaglia come quella che ci fu per Spalletti, nel 2023.

Infine, la Roma. I giallorossi affideranno la panchina ad un tecnico concreto, pragmatico e in grado di costruire una squadra rinnovata. Al momento, va definito anche il futuro di Simone Inzaghi. È in programma un incontro tra il suo agente e l’Inter a fine stagione per parlare del rinnovo del contratto con relativo adeguamento economico. Il club nerazzurro riconosce al tecnico il merito di aver trascinato l’Inter verso una finale prestigiosa contro il PSG.

L’ex Lazio ha però ricevuto diverse offerte: una enorme dall’Arabia e alcune dalla Premier. Un momento di riflessione a 360 gradi, a prescindere dall’esito dalla sfida europea contro il PSG, è quindi fisiologico. In caso di rottura con Inzaghi, attenzione a Vieira, Chivu e ovviamente al solito Allegri, anche se il Napoli sembra molto avanti per il post Conte.