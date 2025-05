Da Solet a Beukema, i 5 difensori più richiesti in Serie A: si accendono le trattative

I top club italiani sono pronti a trattare per rinforzarsi in estate: scopri i 5 difensori più richiesta in vista del prossimo calciomercato

Il calciomercato dei difensori potrebbe presto accendersi in Serie A. Riuscire a trovare un centrale che sappia difendere bene nel campionato italiano e, allo stesso tempo, risultare impattante in termini di costruzione del gioco ed eventuali bonus offensivi è sempre più difficile.

Un mix di skills che rende questo ruolo sempre più delicato. Ecco perché chi è in grado di mettere in campo tutte queste caratteristiche, acquisisce un valore di mercato molto elevato. Sono nomi che fanno gola a tutti, specialmente ai top club. Abbiamo quindi scelto di fare un focus sui 5 difensori più richiesti in Serie A per il calciomercato estivo.

Sam Beukema: il muro del Bologna

Reduce dalla freschissima vittoria della Coppa Italia con il Bologna, il centrale olandese è finito al centro dei riflettori in vista del prossimo mercato. A 26 anni è nel pieno della sua maturità e ha attirato diversi club. Il Napoli sembra la squadra più interessata a Beukema ed è consapevole che serviranno almeno 30 milioni di euro per portarlo a vestire la maglia azzurra nella prossima stagione.

Isak Hien: ancora un salto di qualità?

Approdato all’Atalanta nel 2024, il difensore classe ’99 potrebbe davvero lasciare già la Dea dopo una sola stagione? Difficile che l’operazione si realizzi, specie perché il suo contratto con i nerazzurri è valido fino al 2028, ma sicuramente il profilo dello svedese piace molto a diverse squadre.

Per strapparlo ai bergamaschi serviranno almeno 40 milioni di euro, ma l’Inter potrebbe davvero fare una valutazione in vista dell’estate, magari inserendo delle contropartite.

Oumar Solet: la rivelazione dell’Udinese

Ha sorpreso tutti, o quasi. L’Udinese, infatti, ha saputo cogliere un’occasione clamorosa a gennaio, prelevandolo a parametro zero dopo l’addio al Salisburgo a settembre. Dall’approdo in Serie A ha avuto un rendimento impressionante, specialmente nei primi mesi, quando i friulani non avevano già ottenuto la matematica salvezza.

Il francese ha firmato un contratto fino al 2027 e ha stregato tutti i grandi club del nostro campionato. Dalla Juventus e il Napoli, passando anche per l’Inter, Solet è nel mirino di tutte le big della Serie A. Strapparlo all’Udinese non sarà affatto facile, serviranno oltre 30 milioni, dato che il giocatore ha compiuto 25 anni solo 3 mesi fa ed è nel pieno della sua maturità calcistica.

Pietro Comuzzo: il rinnovo per depistare

Non fatevi ingannare dal rinnovo firmato in questi giorni con la Fiorentina, il nome di Pietro Comuzzo resta assolutamente caldissimo sul mercato. Vicino al Napoli a gennaio, il difensore è rimasto in Viola per via di una richiesta da 40 milioni di euro ritenuta eccessiva.

Da quel momento, ha giocato molto meno, quasi a voler essere preservato per l’estate. La Fiorentina ha così deciso di rinnovargli il contratto fino al 2029 con un’opzione per il 2030. Un modo per aumentarne il valore e poter chiedere una cifra ancora più alta in estate. La Juventus, che sembrava già pronta a un assalto estivo, ora dovrà ben valutare la proposta.

Giovanni Leoni: il futuro della Serie A?

A 18 anni puoi nascondere un talento pronto a esplodere, come risultare una semplice meteora. Giovanni Leoni ha un futuro davanti a sé tutto da scrivere, ma sicuramente il suo impatto in Serie A lo ha già iniziato a lasciare. Arrivato dalla sciagurata Sampdoria nell’estate scorsa, il Parma ha saputo farlo crescere, concedendogli le prime titolarità già a novembre.

Da gennaio ha sempre giocato e in questo finale di stagione è diventato un titolarissimo di Chivu. Il classe 2006 piace molto alla Juventus, che ha già messo gli occhi su di lui per il futuro. Molto dipenderà dalla salvezza del Parma. Nel caso i ducali riuscissero a salvarsi, potranno provare a trattenerlo o a chiedere una cifra importante per cederlo. Una retrocessione complicherebbe notevolmente i piani e Leoni lascerebbe sicuramente il club.