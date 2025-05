Inter, sprint per allontanare la minaccia Juve. Intanto Ausilio si muove per Castro | CM.IT

Fase decisiva della stagione, ma l’Inter non perde di vista il mercato: le mosse per la finestra straordinaria di giugno e il Mondiale per Club

Finale di stagione decisivo per l’Inter, sempre in corsa in campionato per il bis scudetto e che soprattutto il prossimo 31 maggio contenderà al Paris Saint-Germain il successo in Champions League nell’ultimo atto di Monaco.

Concentrazione massima quindi al campo e ai prossimi impegni, con i nerazzurri che sperano in un nuovo passo falso del Napoli nell’avvincente corsa al titolo in Serie A. Simone Inzaghi non vuole avere rimpianti e cercherà di fare bottino pieno contro Lazio e Como, aspettando buone nuove dagli impegni della formazione dell’ex Conte.

Intanto la dirigenza di Viale della Liberazione non perde di vista il mercato, con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa dell’Inter già in vista del Mondiale per Club negli Stati Uniti. Nei giorni scorsi vi avevamo aggiornati sull’operazione Luis Henrique, con il sodalizio campione d’Italia che spinge per l’arrivo a Milano del jolly in forza al Marsiglia.

Inter in vantaggio sulla Juventus nella corsa a Luis Henrique. Blitz di Ausilio per Castro

L’Inter accelera per il brasiliano e conta di chiudere l’affare nella finestra straordinaria di giugno, sfruttando la posizione di vantaggio acquisita nel corso delle ultime settimane dopo l’accordo di massima raggiunto con gli agenti del giocatore.

Marotta e Ausilio vogliono evitare brutte sorprese, come l’interesse reale per Luis Henrique da parte della Juventus e di alcune società di Premier League. L’ex Botafogo al momento non è comunque una priorità per i bianconeri, mentre la ‘Beneamata’ punta a far leva sugli ottimi uffici con il Marsiglia per cercare di strappare un prezzo inferiore ai 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Luis Henrique si aggiungerebbe a Sucic nella lista degli acquisti per la prossima stagione, ma già utilizzabili per il Mondiale per Club.

L’Inter però pensa anche a un terzo colpo nella settimana di giugno e si sta muovendo per arricchire l’attacco di Inzaghi con una nuova freccia dietro il tandem dei titolarissimi composto da Thuram e Lautaro Martinez. Diversi i nomi al vaglio, in primis Santiago Castro che resta in cima ai desideri degli uomini mercato di Viale della Liberazione come raccolto da Calciomercato.it.

Non è da escludere che nel blitz di Ausilio mercoledì a Roma per la finale di Coppa Italia, il Ds nerazzurro abbia incrociato i dirigenti del Bologna per approfondire i discorsi per il gioiello argentino che ha raggiunto una valutazione intorno ai 40 milioni.