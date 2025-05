Nessun accordo con l’Inter: blitz improvviso della Juve

Inserimento a sorpresa dei bianconeri sull’obiettivo di Marotta: possibile offerta a breve per il cartellino del giocatore che ha già un accordo con i nerazzurri

Giuntoli non è certo di restare, c’è l’ombra di Chiellini ma anche quella di Massara, anche se le ultime indiscrezioni di calciomercato lo danno al lavoro per la Juventus che verrà. In particolare sul fronte Osimhen, con tutte le difficoltà di una trattativa col Napoli del suo ex presidente Aurelio De Laurentiis.

In Turchia parlano di accordo tra il club azzurro e il Galatasaray, ma sembra che il nigeriano ambisca a tornare nel calcio d’elite, con la Juve destinazione più che gradita. Osimhen prenderebbe il posto di Dusan Vlahovic, destinato a dire addio nel prossimo mercato estivo dato che non ci sono i presupposti per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Il mercato Juve non finisce qui, o meglio non si ferma solo a Osimhen. In Francia è emerso un nome a sorpresa, quello di Luis Henrique del Marsiglia. L’esterno brasiliano ha un accordo con l’Inter, ma i nerazzurri non hanno ancora trovato un’intesa con la società transalpina. Per ‘Footmercato’ permane la differenza tra domanda (30/35 milioni) e offerta intorno ai 25 milioni.

L’Inter resta in netta pole per il 23enne di Joao Pessoa, ma questa impasse tiene in corsa altri club. Tra questi, secondo la fonte transalpina, c’è pure la Juve: “Potrebbe fare una mossa a breve”, scrivono a proposito dei bianconeri e del Nottingham Forest, l’altra squadra che a stretto giro di posta potrebbe presentare una proposta concreta per l’ex Botafogo.

Luis Henrique per Inzaghi… O per Antonio Conte

Luis Henrique è in Europa, al Marsiglia, dal settembre del 2020: l’OM lo pagò 8 milioni di euro. In cinque anni al ‘Velodrome’ ha:

Giocato 108 partite;

Segnato 11 gol;

Fornito 16 assist.

È un esterno offensivo che Inzaghi è pronto ad ‘adattare’ nel suo 3-5-2. Luis Henrique prenderebbe il posto di Cisco Conceicao, che non sarà riscattato dal club di Exor. Per caratteristiche, il 23enne potrebbe trovare posto anche negli schemi di Antonio Conte, le cui quotazioni per la panchina della Juventus sono in forte crescita.