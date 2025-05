Svolta Osimhen-Juventus: c’è l’accordo con il Napoli

Accordo già raggiunto con il Napoli: l’indiscrezione sul futuro di Osimhen scuote il mercato. Tutti gli aggiornamenti sul bomber nigeriano

Sarà Victor Osimhen uno dei grandi nomi che infiammeranno il calciomercato estivo. Il bomber nigeriano, in uscita dal Napoli, è uno dei nomi più ambiti fra gli attaccanti sul mercato. Sulle sue tracce ci sono anche Cristiano Giuntoli e la Juventus, con il dirigente dei bianconeri che sogna il grande colpo dal Napoli.

Nella stagione in prestito al Galatasaray Osimhen si è confermato fuori categoria per il calcio turco. Il centravanti è arrivato a quota 35 gol e 8 assist in tutte le competizioni ed è reduce dalla doppietta decisiva realizzata nella finale di Coppa di Turchia. Il Gala si appresta a vincere anche il campionato davanti al Fenerbahce di Mourinho. Con il ritorno in Champions League, il club turco sogna la permanenza del suo bomber.

“I tifosi del Galatasaray mi stano dimostrando un amore irresistibile. Darò tutto me stesso per la squadra fino al termine della stagione. Solo al termine dell’annata prenderemo una decisione”, ha dichiarato Osimhen dopo il suo primo trofeo in Turchia. L’attaccante di proprietà del Napoli non ha ancora chiuso le porte ad una permanenza nella Super Lig. Il Galatasaray, dal canto suo, farà di tutto per provare a trattenerlo.

Osimhen-Juventus, dalla Turchia: accordo già raggiunto con il Napoli

Secondo quanto riportato da ‘Fanatik’, il Galatasaray avrebbe già raggiunto un accordo con il Napoli per pagare 65 milioni di euro in tre rate per l’acquisto di Osimhen a titolo definitivo. All’attaccante nigeriano sarebbe stato offerto uno stipendio da 12 milioni di euro netti l’anno.

Secondo il noto sito turco, l’unico ostacolo nell’affare è rappresentato dall’interesse dei top club inglesi. La Juventus, invece, sarebbe già tagliata fuori per costi e volontà del Napoli di De Laurentiis di non cedere il centravanti alla rivale. Il Galatasaray ha già pagato circa 10 milioni di euro al club azzurro per il prestito annuale di Osimhen. Per la società turca, dunque, la clausola rescissoria di 75 milioni – valida solo per l’estero – si abbassa a 65 milioni. Il Gala fa sul serio.